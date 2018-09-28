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Китайская компания Xiaomi занесена в Книгу рекордов Гиннесса

Китайская компания Xiaomi была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Что интересно, поводом для этого важного события стала одна из крупнейших в мире световых мозаик.
Китайская компания Xiaomi занесена в Книгу рекордов Гиннесса

Компания Xiaomi в основном известна пользователям по всему миру в качестве создателя мобильных устройств, однако поводом для мирового рекорда стала световая мозаика, которую сотрудники индийского подразделения установили перед новым офисом в городе Бангалор. Разработчики Xiaomi для того, чтобы создать светящейся логотип, использовали 9 690 ламп белого и оранжевого цветов. Именно это стало поводом для установления рекорда Гиннесса.

В последнее время компания Xiaomi с уверенностью завоёвывает глобальный рынок. Внимание к работе частично привлекают сотрудники маркетингового подразделения. В частности то, что компания попала в Книгу рекордов Гиннесса, это является грамотным подходом маркетологов, так как подобный логотип не могли не заметить официальные представители общественности.


 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 17:00

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