Китайская компания Xiaomi занесена в Книгу рекордов Гиннесса

Компания Xiaomi в основном известна пользователям по всему миру в качестве создателя мобильных устройств, однако поводом для мирового рекорда стала световая мозаика, которую сотрудники индийского подразделения установили перед новым офисом в городе Бангалор. Разработчики Xiaomi для того, чтобы создать светящейся логотип, использовали 9 690 ламп белого и оранжевого цветов. Именно это стало поводом для установления рекорда Гиннесса.В последнее время компания Xiaomi с уверенностью завоёвывает глобальный рынок. Внимание к работе частично привлекают сотрудники маркетингового подразделения. В частности то, что компания попала в Книгу рекордов Гиннесса, это является грамотным подходом маркетологов, так как подобный логотип не могли не заметить официальные представители общественности.