Ученые нашли в космосе противоречащий законам физики объект

Нейтронная звезда входит в состав двойной системы Swift Jo243.6+6124. Между объектами присутствует аккреционный диск, сформировавшийся в результате поглощения нейтронной звездой вещества компаньона. Поглощенная материя выбрасывается с полюсов, образуя джет.По словам специалистов Амстердамского университета, джеты распространены во Вселенной. Они возникают у многих тел, поглощающих вещество, включая черные дыры. Однако нейтронная звезда в Swift Jo243.6+6124 обладает магнитным полем, которое в 10 триллионов раз мощнее, чем у Солнца. Согласно гипотезе о магнитном подавлении релятивистских струй у подобных объектов джетов существовать не должно, но данный феномен опровергает это утверждение. Ученые считают, что струи образуются в результате быстрого вращения нейтронной звезды.