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Ученые нашли в космосе противоречащий законам физики объект

В космосе найдена нейтронная звезда, противоречащая современным законам физики. Необычный объект извергает релятивистские струи, несмотря на наличие сильного магнитного поля, которое должно подавлять выбросы плазмы.
Ученые нашли в космосе противоречащий законам физики объект

Нейтронная звезда входит в состав двойной системы Swift Jo243.6+6124. Между объектами присутствует аккреционный диск, сформировавшийся в результате поглощения нейтронной звездой вещества компаньона. Поглощенная материя выбрасывается с полюсов, образуя джет.

По словам специалистов Амстердамского университета, джеты распространены во Вселенной. Они возникают у многих тел, поглощающих вещество, включая черные дыры. Однако нейтронная звезда в Swift Jo243.6+6124 обладает магнитным полем, которое в 10 триллионов раз мощнее, чем у Солнца. Согласно гипотезе о магнитном подавлении релятивистских струй у подобных объектов джетов существовать не должно, но данный феномен опровергает это утверждение. Ученые считают, что струи образуются в результате быстрого вращения нейтронной звезды.


 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:45

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