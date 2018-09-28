Ученые объяснили, как растения определяют время для начала цветения

Растения воспринимают лучи ультрафиолетового диапазона, которые присутствуют только в солнечном свете. Ученые отметили, что эти лучи запускают у резуховидки Таля цветение вне зависимости от времени года. Так называемым «гормоном цветения» служит FT белок выработку, которого стимулируют солнечные лучи. Но ему противодействует белок RUP2, который уничтожает синтез FT.У обычного растения также начинает вырабатываться «гормон цветения», если ультрафиолетового света станет много. УФ-лучи помогают растениям правильно выбрать время для цветения.