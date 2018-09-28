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Ученые объяснили, как растения определяют время для начала цветения

Ученые из Университета Женевы объяснили, как различные растения выбирают время для начала цветения. Специалисты отметили, что главным показателем в этом является продолжительность светового дня.
Ученые объяснили, как растения определяют время для начала цветения

Растения воспринимают лучи ультрафиолетового диапазона, которые присутствуют только в солнечном свете. Ученые отметили, что эти лучи запускают у резуховидки Таля цветение вне зависимости от времени года. Так называемым «гормоном цветения» служит FT белок выработку, которого стимулируют солнечные лучи. Но ему противодействует белок RUP2, который уничтожает синтез FT.

У обычного растения также начинает вырабатываться «гормон цветения», если ультрафиолетового света станет много. УФ-лучи помогают растениям правильно выбрать время для цветения.


 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:31

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