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Учёные: Цивилизация майя была устроена значительно сложнее

Цивилизация племени майя была устроена гораздо сложнее, чем считалось ранее. Издание Science обнародовало результаты исследования Тикаля, который был одним из крупнейших городов того времени.
Учёные: Цивилизация майя была устроена значительно сложнее

Специалисты исследовали столицу Мутульского царства, а также прилегающую к ней территорию на полуострове Юкатан. Эта местность была изучена при помощи лидара и обнаружено значительно больше, чем руины, о которых давно известно. В результате учёные построили трёхмерную модель поверхности древнего города, не учитывая растительность.

Специалисты обнаружили на этой территории 61 480 различных конструкций, в их числе дороги, тротуары, каналы, оборонительные укрепления и фермы разных размеров. По предположению учёных, в период с 550 по 830 год нашей эры приходилось от 80 до 120 человек населения на один квадратный километр. Сопоставив эти данные, они установили, что на территории 95 тысяч квадратных километров могло проживать от 7 до 11 миллионов человек.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 16:00

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