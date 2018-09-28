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Фанаты заметили Татьяну Брухунову на видео с Евгением Петросяном

Поклонники Евгения Петросяня заметили на видео юмориста его любовницу Татьяну Брухунову. Соответствующий ролик появился Instagram Stories знаменитости.
Фанаты заметили Татьяну Брухунову на видео с Евгением Петросяном

На опубликованном ролике Евгений Петросян поздравляет Аскольда Запашного с Днем рождения. Но пользователей Сети заинтересовали не слова юмориста, а то как он выглядел, и что находилось в автомобиле, где было записано видео. Самые внимательные подписчики знаменитости смогли рассмотреть возле Евгения Петросяня ручку женской сумочки. Многие решили, что она принадлежит Татьяне Брухуновой. Скриншот с видео уже начал активно распространяются в Сети.
Фанаты заметили Татьяну Брухунову на видео с Евгением Петросяном

После того, как Татьяну Брухунову обвинили в том, что она любовница Евгения Петросяня, личная помощница юмориста закрыла доступ к своей странице в соцсети Instagram. В Facebook она оставила минимальное количество информации о себе.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:15

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