Фанаты заметили Татьяну Брухунову на видео с Евгением Петросяном

На опубликованном ролике Евгений Петросян поздравляет Аскольда Запашного с Днем рождения. Но пользователей Сети заинтересовали не слова юмориста, а то как он выглядел, и что находилось в автомобиле, где было записано видео. Самые внимательные подписчики знаменитости смогли рассмотреть возле Евгения Петросяня ручку женской сумочки. Многие решили, что она принадлежит Татьяне Брухуновой. Скриншот с видео уже начал активно распространяются в Сети.После того, как Татьяну Брухунову обвинили в том, что она любовница Евгения Петросяня, личная помощница юмориста закрыла доступ к своей странице в соцсети Instagram. В Facebook она оставила минимальное количество информации о себе.