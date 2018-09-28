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Внучку Олега Стриженова во время беременности бросил муж

Беременную внучку актёра Олега Стриженова бросил муж. В интервью с журналистами Александра Холошина рассказала о том, как её предал любимый мужчина в тот момент, когда она вынашивала ребёнка.
Внучку Олега Стриженова во время беременности бросил муж

Внучка известного советского актёра является многодетной матерью, в этом году Александра родила третьего ребёнка – сына Алана. Мальчику недавно исполнилось шесть месяцев, однако отец его так ни разу не навестил, у малыша проблемы со здоровьем, поэтому он всю жизнь вынужден принимать лекарства. Женщина призналась, что муж её бросил во время беременности и ей тяжело в одиночку справляться с детьми.

По словам Александры, супруг оставил её с тремя детьми на руках, мужчина сообщил, что ему нужна свобода, и он не готов нести ответственность за больного ребёнка. В свою очередь многодетная мать намерена решать этот вопрос через суд.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 21:00

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