Внучку Олега Стриженова во время беременности бросил муж

Внучка известного советского актёра является многодетной матерью, в этом году Александра родила третьего ребёнка – сына Алана. Мальчику недавно исполнилось шесть месяцев, однако отец его так ни разу не навестил, у малыша проблемы со здоровьем, поэтому он всю жизнь вынужден принимать лекарства. Женщина призналась, что муж её бросил во время беременности и ей тяжело в одиночку справляться с детьми.По словам Александры, супруг оставил её с тремя детьми на руках, мужчина сообщил, что ему нужна свобода, и он не готов нести ответственность за больного ребёнка. В свою очередь многодетная мать намерена решать этот вопрос через суд.