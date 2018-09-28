В Кемерово мужчина из-за проблем с телефоном поджег магазин

Не сумев вернуть подержанное устройство, злоумышленник пришел в магазин, расположенный в Ленинском районе на бульваре Строителей, с горючей смесью. Он облил помещение тамбура, а затем поджег его. Сотрудникам торговой точки удалось без привлечения пожарных устранить возгорание.По горячим следам полицейские быстро установили личность поджигателя. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Кемерово. Злоумышленник во всем обвиняет работников комиссионки. Он купил в их магазине неисправное устройство, которое работники отказались принимать обратно. Теперь мужчине грозит пять лет лишения свободы по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».