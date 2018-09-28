АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Колебания темной материи в космосе изменились за миллиарды лет
EUR 77.04 USD 65.84
Курс валют на 28.09.2018

В Кемерово мужчина из-за проблем с телефоном поджег магазин

В городе Кемерово местный житель поджег комиссионный магазин из-за конфликта с работниками заведения. По словам представителя ГУМВД, мужчина приобрел в комиссионке неисправный телефонный аппарат, однако принимать его в магазине отказались, поэтому он пошел на преступление.
В Кемерово мужчина из-за проблем с телефоном поджег магазин

Не сумев вернуть подержанное устройство, злоумышленник пришел в магазин, расположенный в Ленинском районе на бульваре Строителей, с горючей смесью. Он облил помещение тамбура, а затем поджег его. Сотрудникам торговой точки удалось без привлечения пожарных устранить возгорание.

По горячим следам полицейские быстро установили личность поджигателя. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Кемерово. Злоумышленник во всем обвиняет работников комиссионки. Он купил в их магазине неисправное устройство, которое работники отказались принимать обратно. Теперь мужчине грозит пять лет лишения свободы по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фанаты заметили Татьяну Брухунову на видео с
В Кемерово мужчина из-за проблем с телефоном
Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Сергей Шнуров
Яна Кошкина рассказала о своей любви к Владимиру
В продаже появилась очередная итерация Geely
В Воронеже жители Северного микрорайона из-за
Смартфон Samsung Galaxy Note 9 выйдет в цвете
Кроссовер Zotye T600 новой генерации появится в
Разработчики выпустили новый трейлер игры Fallout
Учёные: Новые противозачаточные таблетки
В Красноярском крае продолжат повышение зарплаты
В Воронеже молодая женщина повисла вверх ногами
Александра Черно из просто страшненькой
«Деградация на лицо»: Экс-участницу «Дома-2»
Microsoft в ноябре прекратит поддержку Skype 7
В Ростове автобус совершил наезд на семью с
В Таганроге на три дня приостановят подачу воды
Infiniti выставила новый прототип Project Black S
Участник телепроекта «Замуж за Бузову» готов
Вице-президент Lenovo показал смартфон Lenovo Z5
Дочь Иосифа Пригожина назвали мошенницей
В Москве душевнобольной мужчина неделю прожил с
В Приморье нашли обезглавленное тело мужчины
Максим Галкин в Instagram показал свою
Недооценили: Deutsche Bank назвал рубль одной из
В России проданы первые iPhone XS и XS Max
Селфи-камера IPhone XS Max улучшает лицо втайне
Экс-участник «Дома-2» Константин Иванов: «После
В Татарстане столкнулись ВАЗ-2114 и Largus, погиб
На Марсе найден расколотый инопланетный череп
Просмотреть все новости