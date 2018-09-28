В Кемерово мужчина из-за проблем с телефоном поджег магазин
В городе Кемерово местный житель поджег комиссионный магазин из-за конфликта с работниками заведения. По словам представителя ГУМВД, мужчина приобрел в комиссионке неисправный телефонный аппарат, однако принимать его в магазине отказались, поэтому он пошел на преступление.
Не сумев вернуть подержанное устройство, злоумышленник пришел в магазин, расположенный в Ленинском районе на бульваре Строителей, с горючей смесью. Он облил помещение тамбура, а затем поджег его. Сотрудникам торговой точки удалось без привлечения пожарных устранить возгорание.
По горячим следам полицейские быстро установили личность поджигателя. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Кемерово. Злоумышленник во всем обвиняет работников комиссионки. Он купил в их магазине неисправное устройство, которое работники отказались принимать обратно. Теперь мужчине грозит пять лет лишения свободы по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Не сумев вернуть подержанное устройство, злоумышленник пришел в магазин, расположенный в Ленинском районе на бульваре Строителей, с горючей смесью. Он облил помещение тамбура, а затем поджег его. Сотрудникам торговой точки удалось без привлечения пожарных устранить возгорание.
По горячим следам полицейские быстро установили личность поджигателя. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Кемерово. Злоумышленник во всем обвиняет работников комиссионки. Он купил в их магазине неисправное устройство, которое работники отказались принимать обратно. Теперь мужчине грозит пять лет лишения свободы по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:00