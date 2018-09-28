Наоми Кэмпбелл шокировала своим поведением пассажиров авиарейса

После того, как Кэмпбелл зашла на борт авиалайнера, пассажиры увидели её в медицинской марлевой маске на лице. Далее она принялась нервно протирать кресло и всё вокруг себя влажными салфетками, достала из сумки полотенце и застелила им своё пассажирское место. Её действия и внешний вид вызвали шок у окружающих.Друзья чернокожей красавицы подтверждают опасения пассажиров самолёта и рассказывают, что Кэмпбелл и раньше отличалась странным поведением, но в последнее время она, скорее всего, начала страдать гермофобией (паническая боязнь микробов).Несмотря на поведение 48-летней красавицы Наоми Кэмпбелл, она по-прежнему остаётся одной из самых востребованных моделей.