Наоми Кэмпбелл шокировала своим поведением пассажиров авиарейса
Пассажиры авиарейса оказались свидетелями странного поведения знаменитой модели Наоми Кэмпбелл. По словам очевидцев происходящего, она страдает гермофобией.
После того, как Кэмпбелл зашла на борт авиалайнера, пассажиры увидели её в медицинской марлевой маске на лице. Далее она принялась нервно протирать кресло и всё вокруг себя влажными салфетками, достала из сумки полотенце и застелила им своё пассажирское место. Её действия и внешний вид вызвали шок у окружающих.
Друзья чернокожей красавицы подтверждают опасения пассажиров самолёта и рассказывают, что Кэмпбелл и раньше отличалась странным поведением, но в последнее время она, скорее всего, начала страдать гермофобией (паническая боязнь микробов).
Несмотря на поведение 48-летней красавицы Наоми Кэмпбелл, она по-прежнему остаётся одной из самых востребованных моделей.
После того, как Кэмпбелл зашла на борт авиалайнера, пассажиры увидели её в медицинской марлевой маске на лице. Далее она принялась нервно протирать кресло и всё вокруг себя влажными салфетками, достала из сумки полотенце и застелила им своё пассажирское место. Её действия и внешний вид вызвали шок у окружающих.
Друзья чернокожей красавицы подтверждают опасения пассажиров самолёта и рассказывают, что Кэмпбелл и раньше отличалась странным поведением, но в последнее время она, скорее всего, начала страдать гермофобией (паническая боязнь микробов).
Несмотря на поведение 48-летней красавицы Наоми Кэмпбелл, она по-прежнему остаётся одной из самых востребованных моделей.
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 20:20