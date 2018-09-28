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Александра Черно из просто страшненькой превратилась в чудище

Совсем недавно на скандальном реалити-шоу «Дом-2» одиозная участница телестройки Александра Черно проходила перезагрузку.

Саша на протяжении нескольких месяцев «упорно» трудилась над своим непростым характером и своей «эксклюзивной» внешностью.

Александра Черно из просто страшненькой превратилась в чудище

Правда, явных результатов девушка не добилась, ибо сейчас она опять набрала ушедшие ненадолго килограммы. Причём, лишние килограммы пришли ещё и с «друзьями».

Ведущие, болельщики и участники телепроекта постоянно попрекают Александру в нежелании работать над собой и становиться лучше. Однако Саша себя считает самой яркой участницей и чуть ли не королевой красоты.

Александра Черно из просто страшненькой превратилась в чудище

Но все говорят об обратном и сообщают Саше, что сейчас она превратилась в самое настоящее чудище, на которое страшно смотреть.

Когда-то поклонники реалити-шоу долго убеждали девушку в том, что выбритый висок ей абсолютно не идет и лишь недавно Черно от него избавилась. Хоть теперь волосы у подруги Иосифа Оганесяна с обеих сторон, лучше выглядить дама не стала.

А, по мнению большинства, это еще больше ее испортило.

Александра Черно из просто страшненькой превратилась в чудище


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:36

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