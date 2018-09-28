Александра Черно из просто страшненькой превратилась в чудище

Саша на протяжении нескольких месяцев «упорно» трудилась над своим непростым характером и своей «эксклюзивной» внешностью.Правда, явных результатов девушка не добилась, ибо сейчас она опять набрала ушедшие ненадолго килограммы. Причём, лишние килограммы пришли ещё и с «друзьями».Ведущие, болельщики и участники телепроекта постоянно попрекают Александру в нежелании работать над собой и становиться лучше. Однако Саша себя считает самой яркой участницей и чуть ли не королевой красоты.Но все говорят об обратном и сообщают Саше, что сейчас она превратилась в самое настоящее чудище, на которое страшно смотреть.Когда-то поклонники реалити-шоу долго убеждали девушку в том, что выбритый висок ей абсолютно не идет и лишь недавно Черно от него избавилась. Хоть теперь волосы у подруги Иосифа Оганесяна с обеих сторон, лучше выглядить дама не стала.А, по мнению большинства, это еще больше ее испортило.