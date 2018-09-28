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«Деградация на лицо»: Экс-участницу «Дома-2» Алену Водонаеву опять засудили хейтеры за вульгарность и разврат

Многочисленные недоброжелатели бывшей участницы скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой в очередной раз засудили длинноволосую красавицу за вульгарность и разврат.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что экс-звезда телешоу довольно часто обсуждает у себя на страничке в социальной сети Instagram свое «волшебство» с любимым супругом, а также свои интимные места, чем, как оказалось, в последнее время начала тревожить многих интернет-пользователей.

«Деградация на лицо»: Экс-участницу «Дома-2» Алену Водонаеву опять засудили хейтеры за вульгарность и разврат

Несколько часов назад 36-летняя Алена Водонаева опубликовала в личном микроблоге новый видеоролик, на котором запечатлен ее отдых в Соединенных Штатах Америки. Однако, как выяснилось, мало кто из подписчиков бывшей участницы «Дома-2» по достоинству оценил данную видеопубликацию своей любимицы. Практически каждый фолловер назвал видео «вульгарным» и «развратным».

«Деградация на лицо!» - написал один из пользователей социальной сети Instagram, как выяснилось, возмущенный тем, что лишь о «волшебстве» и интимных местах может говорить великовозрастная телезнаменитость.

«Водонаева, тебе не надоело всем демонстрировать свои прелести? Да и пятую точку на видеоролике хорошо видно, что ты забыла пристегнуть, как ты это делаешь зачастую для фотосъемок! Вид сзади просто ужасный!», «Зато она бубочки на неоднократно перешитые и искромсанные операциями груди прицепить не забыла! Ее любимый муженек несколько раз на ее прелестях акцентировал внимание!», «Ужассс!!! Да сколько же можно в Сеть публиковать один разврат и эту вульгарщину? Водонаева, у тебя же сын растет, скоро у самого Инстаграм появится и что он там увидит то? Мамашу «любимую» полуголую, а на некоторых фотографиях и видео на самом деле голую! Кошмар просто!» - продолжают писать недоброжелатели Алены Водонаевой в Сети.


«Деградация на лицо»: Экс-участницу «Дома-2» Алену Водонаеву опять засудили хейтеры за вульгарность и разврат

Нужно подчеркнуть, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» никогда не обращала внимание на критику. Алена Водонаева то и дело повторяет, что все злопыхатели ей попросту завидуют и являются чистой воды занудами, которые просто не умеют по-настоящему наслаждаться своей жизнью и каждым прожитым днем.

Как бы там ни было, но не только вульгарное и пошлое поведение 36-летней телезнаменитости возмутило большинство интернет-пользователей. Оказывается, что многих фолловеров не устраивает «ядовитость» и «злость» Алены Водонаевой, из-за которых досмотреть новый ее видеоролик просто-таки невозможно.

К примеру, на видеозаписи Алена Водонаева наводит камеру на девушку с лишним весом и говорит любимому супругу, что это его бывшая возлюбленная, тем самым продолжая унижать женщин с неидеальными формами.

На сегодняшний день, по словам экс-звезды реалити-шоу «Дом-2», они находятся с мужем в Японии. Всем известно, что второй супруг Алены Водонаевой зарабатывает на жизнь музыкой, выступая в тех городах и странах, куда его приглашают.

«Деградация на лицо»: Экс-участницу «Дома-2» Алену Водонаеву опять засудили хейтеры за вульгарность и разврат

Алексея Косинуса всегда сопровождает его любимая жена, которая пользуясь случаем продолжает не только раскручивать свою страничку в социальной сети Instagram, но и записывать различные интересные видеоролики, b[ можно посмотреть на личном YouTube-канале 36-летней телезнаменитости.

По словам Алены Водонаевой, ее невероятно восторгает японская культура, которая в некоторых моментах очень отличается от традиций той самой России и даже некоторых европейских государств.

Тем не менее, как оказалось, внешняя красота и совершенно другие традиции и культура Японии не смогли по-настоящему шокировать бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2», как высокие расценки.

Из рассказа длинноволосой красавицы становится понятно, что когда звезда впервые побывала в одном из японских ресторанов и увидела там цены, то некоторое время она не могла произнести даже слова. Конечно же, что Алена Водонаева тут же решила рассказать о ценах в Японии своим преданным поклонникам в личном микроблоге.

«Деградация на лицо»: Экс-участницу «Дома-2» Алену Водонаеву опять засудили хейтеры за вульгарность и разврат

«Япония дорогая страна. Токио дорогой город. Я часто бываю и в Европе, и в Америке, поэтому поверьте мне, если я написала слово - дорого! - значит это так. Вчера Лёша мне сказал сколько стоят наши билеты бизнес классом туда и обратно, про это я даже писать не хочу. Напишу вот что. Такси от аэропорта до отеля, на наши деньги, С НАШИМ, РОССИЙСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ «ВОЛШЕБСТВОМ» (по-другому я это не назову) стоило восемь тысяч рублей. Ехали сорок минут. За завтрак и обед в среднем выходит от четырех до семи тысяч на двоих. Учитывая, что мы не обжоры и алкоголь не пьём (кто пьёт, сразу прибавляйте себе еще цифры). Я для влога обязательно подсниму размер нашей средней обеденной порции и счёт за неё...» - откровенно возмутилась Алена Водонаева у себя на страничке в Instagram.

«..Меня мало чем можно удивить, но я не перестаю удивляться как за десять суши мы элегантно отдаём пять тысяч рублей. Да мы в нашей дорогущей Кофемании в Москве втроём едим за эти деньги! В общем мой внутренний калькулятор здесь каждую минуту удивляется и глючит. С другой стороны - живём один раз и Япония - это та страна, которую обязательно важно посетить. Да и к тому же не Япония ведь виновата, что в нашей стране на сегодняшний день доллар стоит семьдесят рублей!» - продолжила бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2».

Чуть позже Алена Водонаева добавила, что за обычную яичницу ей с мужем пришлось заплатить практически четыре тысячи рублей. По словам экс-звезды реалити-шоу «Дом-2», для жителей Японии вполне нормальным является тот факт, что нужно платить такие большие деньги за совершенно обычные блюда.

Впрочем, даже очень высокие расценки не смогли испортить Водонаевой и Алексею Косинусу впечатление от Токио и от невероятно добрых и отзывчивых жителей.

«Деградация на лицо»: Экс-участницу «Дома-2» Алену Водонаеву опять засудили хейтеры за вульгарность и разврат

Стоит напомнить, что совершенно недавно Алена Водонаева и Алексей Косинус в очередной раз сыграли свадьбу. В этот раз свадьба прошла Лас-Вегасе.

«Мы хотели быть только вдвоем в тот день. Наш день, наше таинство, наш секрет – создание нашей семьи. Мы не хотели, чтобы в этом был задействован кто-то еще, даже наши самые близкие и любимые люди. И они нас поняли. Все, кроме моего сына Богдана. Он обиделся. Поэтому мы решили восполнить пробел и устроили праздник для нас троих», - откровенно не так давно рассказывала бывшая участница «Дома-2» своим поклонникам.

«Незадолго до поездки в Штаты мы с мужем пересмотрели фильм «Мальчишник в Вегасе». Там в кадре такая классная церковь! Вот ее-то мы и выбрали, чтобы пожениться на бис. Отправили в эту церковь документы, зарезервировали день и время. Организацией занимались сами, так как, во-первых, эти хлопоты нам приятны, а во-вторых, четче и организованнее, чем мы, в Америке это не сделал бы никто. И вот я снова надела свадебное платье - конечно, другое - и вышла замуж за собственного мужа ради собственного ребенка. Кстати, в связи со свадьбой сын интересовался, существует ли у молодоженов «мрачная ночь», - продолжила 36-летняя Алена Водонаева.


 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:34

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