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Яна Кошкина рассказала о своей любви к Владимиру Кузьмину

Телеведущая Первого канала Яна Кошкина рассказала о своей любви к певцу Владимиру Кузьмину. Она его даже собралась пригласить на свою свадьбу.
Яна Кошкина рассказала о своей любви к Владимиру Кузьмину

Известная телеведущая Яна Кошкина рассказала, как она в 1998 году в возрасте 8 лет мечтала стать известной, красивой, богатой, и вот её мечта сбылась. На сегодняшний день она снимается в сериалах, проводит концерты, а также работает ведущей на Первом канале. Её считают настоящей секс-бомбой, а мужская половина России от неё просто без ума. Однако у нее есть жених, с которым готовится к свадьбе уже в следующем году.

Она рассказала, что ее будущий муж обеспеченный человек, имеет несколько высших образований, и он является основателем ряда проектов, приносящих хороший доход. Также Кошкина поделилась некоторыми деталями предстоящей брачной церемонии. Она планирует пригласить в качестве ведущего датского актёра Мадса Миккельсена сыгравшего роль Ганнибала Лектора в телесериале "Ганнибал". Выступать на ее свадьбе будет группа "Нэнси" и Владимир Кузьмин. Яна Кошкина отметила, что Владимир Кузьмин является особой любовью и ее идеалом мужчины.

"От него недавно ушла молодая жена? Всё точно, зову на свадьбу", — подытожила Яна Кошкина.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 14:45

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