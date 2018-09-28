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В продаже появилась очередная итерация Geely Emgrand 7 в кузове седан

Следующая итерация Geely Emgrand 7 в кузове седан запустили уже в продажу. Модель на авторынок РФ вышла в 2012 году. 2 года назад авто уже подвергалось модернизации.
В продаже появилась очередная итерация Geely Emgrand 7 в кузове седан

Для отечественного рынка версию производитель выпускает в рамках белорусского действующего предприятия Белджи. Прошлым летом Emgrand 7 с качественной крупноузловой сборкой была переведена на полный цикл непосредственно с окраской кузовов, а также сваркой. Новый седан в сравнении с прошлой вариацией получил другие задние фонари, радиаторную решетку, имеющую концентрический фирменный узор, а также новый передний бампер. Согласно полученной информации, в интерьере авто получило новую переднюю панель. Её дизайн сделали под стиль более старших моделей марки. Версия в сравнении с прошлой вариацией более современная, качественная. В авто изменились сиденья авто, кожух центрального тоннеля, рулевое колесо. Дорестайлинговый Geely Emgrand 7 в РФ стоил в последние месяцы 650 000 – 800 000 руб. Обновленный современный седан стоит намного дороже.

В РФ пока предлагают авто со старшей силовой установкой 1.8 на 129 л.с. Модель стоит 880 000 – 970 000 руб. Вариация с начальным силовым агрегатом 1.5 на 103 л.с. предложат в 2019 году. Комплектация Comfort, которая стоит 880 000 руб. включает в себя легкосплавные надёжные колеса, задний парктроник, датчик света, аудиосистему, подогрев передних сидений, кондиционер, эффективную систему стабилизации, две подушки безопасности, «механику». В комплектацию версии Luxury за 970 000 руб. входит круиз-контроль, камера заднего вида, медиасистема, электропривод кресла водителя, комбинированная обивка сидений кожзаменителем и тканью, современный климат-контроль, 6 надёжных подушек безопасности, вариатор.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:30

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