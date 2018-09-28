В Воронеже молодая женщина повисла вверх ногами на дорожном знаке
В Воронеже девушка была запечатлена за странным занятием со столбом. Ради эффектной фотографии молодая женщина повисла вниз головой на запрещающем дорожном знаке.
Очевидцы сфотографировали жительницу Воронежа в необычной позе на площади Карла Маркса и опубликовали снимок в Сети. На фотографии видно, как девушка повисла вверх ногами на столбе. Далеко не каждый человек сможет принять такую позу, в связи с этим пользователи интернета предположили, что она занимается спортом.
В одночасье под снимком появились многочисленные комментарии, большинство юзеров отнеслись к данной ситуации с юмором, отмечая, что к каждому столбу нужно приставить по такой красавице, тогда правила ПДД никто нарушать не будет.
Очевидцы сфотографировали жительницу Воронежа в необычной позе на площади Карла Маркса и опубликовали снимок в Сети. На фотографии видно, как девушка повисла вверх ногами на столбе. Далеко не каждый человек сможет принять такую позу, в связи с этим пользователи интернета предположили, что она занимается спортом.
В одночасье под снимком появились многочисленные комментарии, большинство юзеров отнеслись к данной ситуации с юмором, отмечая, что к каждому столбу нужно приставить по такой красавице, тогда правила ПДД никто нарушать не будет.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 12:44