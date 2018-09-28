В Воронеже молодая женщина повисла вверх ногами на дорожном знаке

Очевидцы сфотографировали жительницу Воронежа в необычной позе на площади Карла Маркса и опубликовали снимок в Сети. На фотографии видно, как девушка повисла вверх ногами на столбе. Далеко не каждый человек сможет принять такую позу, в связи с этим пользователи интернета предположили, что она занимается спортом.В одночасье под снимком появились многочисленные комментарии, большинство юзеров отнеслись к данной ситуации с юмором, отмечая, что к каждому столбу нужно приставить по такой красавице, тогда правила ПДД никто нарушать не будет.