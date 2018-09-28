В Красноярском крае продолжат повышение зарплаты бюджетников

В соответствии с указом президента РФ в 2018 году повышение заработной платы работникам культуры и педагогам происходило за счёт увеличения дополнительных краевых субсидий. В с начала учебного года минимальные оклады учителей были увеличены.Владимир Бахарь, и.о. министра финансов региона, отметил, что увеличение оплаты труда отдельных сфер бюджетных организаций должно происходить и весь следующий 2019 год. Этот показатель роста находится на контроле федеральных органов власти.