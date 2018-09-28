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В Таганроге на три дня приостановят подачу воды

Администрация города Таганрога сообщила о том, что в жилых домах вода будет подаваться с пониженным давлением. Аварийная бригада Водоканала намерена провести ремонтные работы в течение трёх дней.
В Таганроге на три дня приостановят подачу воды

Сотрудники Водоканала поставили население города Таганрога в известность о том, что с 1 по 4 октября будут ликвидировать утечку на Донском техническом водопроводе диаметром 1420 мм. Городские власти обратились к местным жителям с официальным предупреждением и извинились за доставленные неудобства.

Также сообщается, что в Таганроге в период с 1 по 3 октября пройдёт штабная тренировка по гражданской обороне с представителями управления. Проводить её намерены средствами и силами городского звена системы по ликвидации ЧС и ГО. К тому же будет проверяться работоспособность системы оповещения населения посредством включения электросирен.


 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 12:03

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