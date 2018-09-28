В Таганроге на три дня приостановят подачу воды
Администрация города Таганрога сообщила о том, что в жилых домах вода будет подаваться с пониженным давлением. Аварийная бригада Водоканала намерена провести ремонтные работы в течение трёх дней.
Сотрудники Водоканала поставили население города Таганрога в известность о том, что с 1 по 4 октября будут ликвидировать утечку на Донском техническом водопроводе диаметром 1420 мм. Городские власти обратились к местным жителям с официальным предупреждением и извинились за доставленные неудобства.
Также сообщается, что в Таганроге в период с 1 по 3 октября пройдёт штабная тренировка по гражданской обороне с представителями управления. Проводить её намерены средствами и силами городского звена системы по ликвидации ЧС и ГО. К тому же будет проверяться работоспособность системы оповещения населения посредством включения электросирен.
Сотрудники Водоканала поставили население города Таганрога в известность о том, что с 1 по 4 октября будут ликвидировать утечку на Донском техническом водопроводе диаметром 1420 мм. Городские власти обратились к местным жителям с официальным предупреждением и извинились за доставленные неудобства.
Также сообщается, что в Таганроге в период с 1 по 3 октября пройдёт штабная тренировка по гражданской обороне с представителями управления. Проводить её намерены средствами и силами городского звена системы по ликвидации ЧС и ГО. К тому же будет проверяться работоспособность системы оповещения населения посредством включения электросирен.
Общество
Добавил: Алина Сегодня, 12:03