Microsoft в ноябре прекратит поддержку Skype 7

Несколько месяцев назад Microsoft начали распространять Skype 8.0., который пришел на замену 7 версии. Но интерфейс новой версии приложения не понравился многим пользователям. Обновленный Skype лишился некоторых функций, которые стали привычными для большинства. Но Skype 8.0. оснастили видеозвонками в HD качестве, а также функцией передачи файлов перетаскиванием.Разработчики Microsoft заявили, что они работают над добавлением в обновленный Skype тех функций, которые ходят видеть пользователи этого приложения.