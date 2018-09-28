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Microsoft в ноябре прекратит поддержку Skype 7

Разработчики Microsoft сообщили, что уже с 1 ноября компания прекратит поддержку Skype 7 для компьютеров, а для мобильных устройств - 15 ноября. Чтобы избежать различных проблем с работой этого приложения, специалисты предлагают обновить его до версии 8.0..
Microsoft в ноябре прекратит поддержку Skype 7

Несколько месяцев назад Microsoft начали распространять Skype 8.0., который пришел на замену 7 версии. Но интерфейс новой версии приложения не понравился многим пользователям. Обновленный Skype лишился некоторых функций, которые стали привычными для большинства. Но Skype 8.0. оснастили видеозвонками в HD качестве, а также функцией передачи файлов перетаскиванием.

Разработчики Microsoft заявили, что они работают над добавлением в обновленный Skype тех функций, которые ходят видеть пользователи этого приложения.


 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:29

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