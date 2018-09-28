Участник телепроекта «Замуж за Бузову» готов продать общение с Ольгой Бузовой за 2 миллиона рублей
Один из героев нового реалити-шоу о любви «Замуж за Бузову» готов продать общение с прославленной телеведущей скандально-известного телепроекта «Дом-2» и восходящей исполнительницей Ольгой Бузовой за два миллиона рублей.
Узнав о том, что один из участников нового телешоу «Замуж за Бузову» решил выбрать деньги, а не общение с ней, поющая телеведущая не смогла сдержать слез и расплакалась прямо перед съемочной группой.
Не секрет, что довольно приличные суммы предлагают ребятам, которые пришли на реалити побороться за руку и сердце телезнаменитости. Каждый из героев проекта может покинуть шоу по собственному желанию, при этом забрав с собой весьма хороший гонорар.
Как стало известно, на реалити-шоу «Замуж за Бузову» страсти накалились до предела. Стоит напомнить, что в конце прошлой серии между некоторыми участниками телепроекта произошла потасовка. Валентин Коробков набросился на Александра Гринева, который негативно высказался в его адрес, общаясь с главной героиней телешоу.
Герои «Замуж за Бузову» рассказали Ольге Бузовой о том, что Валентин Коробков ведет себя неискренне перед камерами, а также постоянно врет телезнаменитости. Первым заговорил о травле Валентина 31-летний миллионер Евгений Назаров, который даже собрал на Коробкова компромат.
Назаров даже написал у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором разоблачил Валентина Коробкова.
Перед выходом шестого выпуска реалити-шоу «Замуж за Бузову» страсти продолжают накаляться. Из видеоролика, который несколько часов назад появился в Сети, стало понятно, что кто-то из участников телепроекта забрал два миллиона рублей. Как оказалось, именно такую сумму предлагают героям телешоу перед финалом.
Не секрет, что каждый участник реалити «Замуж за Бузову» может покинуть телешоу добровольно, при этом забрать с собой кругленькую сумму. В видеоролике, который несколько часов назад облетел практически все социальные сети, Ольга Бузова плачем и спрашивает у телеведущей телепроекта, разве она стоит два миллиона рублей.
В свою очередь Ольга Бузова также опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram данный видеоролик, под которым заявила, что ей очень тяжело думать о чистых чувствах, когда вокруг столько грязи и вранья.
Преданным поклонникам нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» уже удалось узнать, кто был тем участником, который променял общение с прославленной поющей телеведущей на два миллиона рублей. Им оказался миллионер Евгений Назаров. По словам бизнесмена, он якобы планирует перечислить эти деньги на благотворительность.
Ранее 31-летний миллионер рассказал журналистам, когда же он начал заниматься бизнесом, а также то, что в своем столь юном возрасте уже является владельцем квартиры в Башне «ОКО», МДЦ «Москва-Сита», которую приобрел за тридцать пять миллионов рублей.
На сегодняшний день, по словам участника реалити-шоу «Замуж за Бузову», он учит других людей хорошо зарабатывать и иметь постоянный пассивный доход, который позволит ни в чем себе не отказывать и жить «на широкую ногу».
Узнав о том, что один из участников нового телешоу «Замуж за Бузову» решил выбрать деньги, а не общение с ней, поющая телеведущая не смогла сдержать слез и расплакалась прямо перед съемочной группой.
Не секрет, что довольно приличные суммы предлагают ребятам, которые пришли на реалити побороться за руку и сердце телезнаменитости. Каждый из героев проекта может покинуть шоу по собственному желанию, при этом забрав с собой весьма хороший гонорар.
Как стало известно, на реалити-шоу «Замуж за Бузову» страсти накалились до предела. Стоит напомнить, что в конце прошлой серии между некоторыми участниками телепроекта произошла потасовка. Валентин Коробков набросился на Александра Гринева, который негативно высказался в его адрес, общаясь с главной героиней телешоу.
Герои «Замуж за Бузову» рассказали Ольге Бузовой о том, что Валентин Коробков ведет себя неискренне перед камерами, а также постоянно врет телезнаменитости. Первым заговорил о травле Валентина 31-летний миллионер Евгений Назаров, который даже собрал на Коробкова компромат.
Назаров даже написал у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором разоблачил Валентина Коробкова.
«Оля Бузова неоднократно подчеркивала, что самый страшный грех в её глазах - это ЛОЖЬ, и в этом отлично преуспел самый гнилой персонаж шоу. Специально не хочу называть его имя, чтобы не давать ему лишнего пиара. Это персонаж из породы хитрых и скользких людей, способных мастерски маскироваться под «благородных» и играть роль вполне правдоподобно. Ребята раскусили его не сразу, но я еще с первого дня заметил его попытки распускать сплетни и ссорить всех между собой. Вскоре он стал изгоем коллектива и это продолжается до сих пор, даже после окончания съемок. Можно долго перечислять все проделки этого «героя», и каждый из участников может многое про него рассказать, но лучше вы увидите все сами скоро в 5 серии, там я раскрою Оле как минимум три факта его откровенной ЛЖИ», - пишет участник нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» в личном микроблоге.
«..А пока приведу один факт в качестве примера: на одной из общих встреч Оля прямо спросила этого персонажа о том, были ли у него судимости. В ответ на это он при всех соврал, что нет. Хорошо, что мои друзья прислали мне досье на этого парня: там много всего интересного про его ликвидированные компании, но речь не об этом - 16.10.2006 г. СУДИМОСТЬ, дело №34185. Подробное досье могу предоставить. И это была ЛОЖЬ Оле на глазах у всех. Много остальных интересных фактов увидите в эфире - я надеюсь, всё покажут по-честному и вся страна узнает, кто есть кто. Друзья как думаете о ком речь? PS. Я не люблю обсуждать такие темы публично, но этот персонаж вынуждает это сделать своими пакостями. Хочется, чтобы все поняли кто он на самом деле!» - продолжил Евгений Назаров.
Перед выходом шестого выпуска реалити-шоу «Замуж за Бузову» страсти продолжают накаляться. Из видеоролика, который несколько часов назад появился в Сети, стало понятно, что кто-то из участников телепроекта забрал два миллиона рублей. Как оказалось, именно такую сумму предлагают героям телешоу перед финалом.
Не секрет, что каждый участник реалити «Замуж за Бузову» может покинуть телешоу добровольно, при этом забрать с собой кругленькую сумму. В видеоролике, который несколько часов назад облетел практически все социальные сети, Ольга Бузова плачем и спрашивает у телеведущей телепроекта, разве она стоит два миллиона рублей.
В свою очередь Ольга Бузова также опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram данный видеоролик, под которым заявила, что ей очень тяжело думать о чистых чувствах, когда вокруг столько грязи и вранья.
Преданным поклонникам нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» уже удалось узнать, кто был тем участником, который променял общение с прославленной поющей телеведущей на два миллиона рублей. Им оказался миллионер Евгений Назаров. По словам бизнесмена, он якобы планирует перечислить эти деньги на благотворительность.
«Очень неожиданно!!! У вас же и так очень много денег, лучше бы вы ушли без них!», «Я могу понять, что бизнес, но в этой ситуации вы поступили лицемерно! Вы же пришли вроде бы за женой, а в результате выбрали деньги! Для такого «миллионера» как вы такие деньги ничто! Ну если, конечно же, вы миллионер!!», « Я в шоке! Как вы так могли поступить с Ольгой? Она к вам так хорошо относилась всегда! Я думала вы искренне к ней испытываете симпатию..эх вы...» - продолжают активно писать интернет-пользователи.
Ранее 31-летний миллионер рассказал журналистам, когда же он начал заниматься бизнесом, а также то, что в своем столь юном возрасте уже является владельцем квартиры в Башне «ОКО», МДЦ «Москва-Сита», которую приобрел за тридцать пять миллионов рублей.
«Я начал заниматься бизнесом еще в школе и университете. Уже на 3-м курсе прошел сложнейший отбор и закрепился в самом крутом инвестбанке страны в то время. Сразу стал работать с очень крупными клиентами, миллиардерами, и за полтора года дорос до младшего вице-президента. Затем трудился в ряде крупнейших банков в руководящих должностях, а затем основал свои инвестиционные фонды, где продолжил работать со своими давними клиентами – инвесторами-миллиардерами. Так я заработал несколько миллионов долларов капитала и инвестировал их в ценные бумаги, недвижимость, завод, ресторан и землю...» - рассказал репортерам герой телепроекта «Замуж за Бузову».
«..В моменты кризисов на рынке некоторые активы дешевеют, что-то продаю, что-то покупаю. А три года назад я увидел новый мощный тренд, по масштабу сравнимый с появлением интернета - новую технологию блокчейна и рынок криптовалют, которые основаны на ней. Я сфокусировал основное внимание на нем. Основал свою компанию и сейчас вижу в этой теме очень большие перспективы на ближайшие годы, несмотря на то, что этот рынок подвержен сильным колебаниям. Только в России у меня недвижимости больше чем на 1 миллион долларов, не считая иностранных активов, ценных бумаг и криптовалют. Так что «хейтеры» не тратьте свое время, лучше встаньте с дивана и займитесь делом, в интернете сейчас очень много работы, даже для молодежи из маленьких городов!» - продолжил 31-летний миллионер Евгений Назаров.
На сегодняшний день, по словам участника реалити-шоу «Замуж за Бузову», он учит других людей хорошо зарабатывать и иметь постоянный пассивный доход, который позволит ни в чем себе не отказывать и жить «на широкую ногу».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:28