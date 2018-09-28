Участник телепроекта «Замуж за Бузову» готов продать общение с Ольгой Бузовой за 2 миллиона рублей

«Оля Бузова неоднократно подчеркивала, что самый страшный грех в её глазах - это ЛОЖЬ, и в этом отлично преуспел самый гнилой персонаж шоу. Специально не хочу называть его имя, чтобы не давать ему лишнего пиара. Это персонаж из породы хитрых и скользких людей, способных мастерски маскироваться под «благородных» и играть роль вполне правдоподобно. Ребята раскусили его не сразу, но я еще с первого дня заметил его попытки распускать сплетни и ссорить всех между собой. Вскоре он стал изгоем коллектива и это продолжается до сих пор, даже после окончания съемок. Можно долго перечислять все проделки этого «героя», и каждый из участников может многое про него рассказать, но лучше вы увидите все сами скоро в 5 серии, там я раскрою Оле как минимум три факта его откровенной ЛЖИ», - пишет участник нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» в личном микроблоге.

«..А пока приведу один факт в качестве примера: на одной из общих встреч Оля прямо спросила этого персонажа о том, были ли у него судимости. В ответ на это он при всех соврал, что нет. Хорошо, что мои друзья прислали мне досье на этого парня: там много всего интересного про его ликвидированные компании, но речь не об этом - 16.10.2006 г. СУДИМОСТЬ, дело №34185. Подробное досье могу предоставить. И это была ЛОЖЬ Оле на глазах у всех. Много остальных интересных фактов увидите в эфире - я надеюсь, всё покажут по-честному и вся страна узнает, кто есть кто. Друзья как думаете о ком речь? PS. Я не люблю обсуждать такие темы публично, но этот персонаж вынуждает это сделать своими пакостями. Хочется, чтобы все поняли кто он на самом деле!» - продолжил Евгений Назаров.

«Очень неожиданно!!! У вас же и так очень много денег, лучше бы вы ушли без них!», «Я могу понять, что бизнес, но в этой ситуации вы поступили лицемерно! Вы же пришли вроде бы за женой, а в результате выбрали деньги! Для такого «миллионера» как вы такие деньги ничто! Ну если, конечно же, вы миллионер!!», « Я в шоке! Как вы так могли поступить с Ольгой? Она к вам так хорошо относилась всегда! Я думала вы искренне к ней испытываете симпатию..эх вы...» - продолжают активно писать интернет-пользователи.

«Я начал заниматься бизнесом еще в школе и университете. Уже на 3-м курсе прошел сложнейший отбор и закрепился в самом крутом инвестбанке страны в то время. Сразу стал работать с очень крупными клиентами, миллиардерами, и за полтора года дорос до младшего вице-президента. Затем трудился в ряде крупнейших банков в руководящих должностях, а затем основал свои инвестиционные фонды, где продолжил работать со своими давними клиентами – инвесторами-миллиардерами. Так я заработал несколько миллионов долларов капитала и инвестировал их в ценные бумаги, недвижимость, завод, ресторан и землю...» - рассказал репортерам герой телепроекта «Замуж за Бузову».

«..В моменты кризисов на рынке некоторые активы дешевеют, что-то продаю, что-то покупаю. А три года назад я увидел новый мощный тренд, по масштабу сравнимый с появлением интернета - новую технологию блокчейна и рынок криптовалют, которые основаны на ней. Я сфокусировал основное внимание на нем. Основал свою компанию и сейчас вижу в этой теме очень большие перспективы на ближайшие годы, несмотря на то, что этот рынок подвержен сильным колебаниям. Только в России у меня недвижимости больше чем на 1 миллион долларов, не считая иностранных активов, ценных бумаг и криптовалют. Так что «хейтеры» не тратьте свое время, лучше встаньте с дивана и займитесь делом, в интернете сейчас очень много работы, даже для молодежи из маленьких городов!» - продолжил 31-летний миллионер Евгений Назаров.