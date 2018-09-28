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В Ростове автобус совершил наезд на семью с ребёнком в коляске

Водитель автобусного маршрута № 71 совершил наезд на семью с ребёнком в коляске. ДТП произошло на перекрёстке улиц Жукова и Ерёменко. Ребёнок не пострадал.
В Ростове автобус совершил наезд на семью с ребёнком в коляске

27 сентября в 19:50 в Ростове на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автобуса совершил наезд на двух взрослых людей с малышом в коляске. По предварительным данным ребёнок не пострадал, а вот родителей срочно доставили в больницу с различными по степени тяжести травмами. Двухмесячного малыша также решили оставить в больнице.

По показаниям водителя, он не заметил переходивших по «зебре» пешеходов, так как на улице не достаточное освещение и они были одеты в чёрную одежду, коляска также была тёмного цвета.

Свидетели происшествия подтверждают, что этот пешеходный переход славится своей «темнотой» и, что местные власти никак не реагируют на просьбы граждан установить здесь освещение и светофор.


 
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Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:15

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