В Ростове автобус совершил наезд на семью с ребёнком в коляске

27 сентября в 19:50 в Ростове на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автобуса совершил наезд на двух взрослых людей с малышом в коляске. По предварительным данным ребёнок не пострадал, а вот родителей срочно доставили в больницу с различными по степени тяжести травмами. Двухмесячного малыша также решили оставить в больнице.По показаниям водителя, он не заметил переходивших по «зебре» пешеходов, так как на улице не достаточное освещение и они были одеты в чёрную одежду, коляска также была тёмного цвета.Свидетели происшествия подтверждают, что этот пешеходный переход славится своей «темнотой» и, что местные власти никак не реагируют на просьбы граждан установить здесь освещение и светофор.