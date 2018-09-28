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Кроссовер Zotye T600 новой генерации появится в продаже 10 октября

На китайском рынке 10 октября начнутся продажи кроссовера Zotye T600 новой генерации. Автомобиль был презентован на мотор-шоу в Чэнду в августе текущего года.
Кроссовер Zotye T600 новой генерации появится в продаже 10 октября

Новое поколение кроссовера Zotye T600 получил кардинальные изменения. В частности, у авто появились модернизированные бамперы, увеличенная решётка радиатора, «парящая» крыша, иная головная оптика и задние фонари, объединённые в моноблок. В салоне тоже произошли кардинальные изменения, здесь разработчики установили иную переднюю панель, климат-контроль с сенсорным управлением, мультимедийный комплекс с экраном, который стал больше, и другую центральную консоль.

В подкапотном пространстве нового Zotye T600 расположены турбодвигатели объёмом 1,5 и 1,8 литра производительностью 162 и 177 л. с. В качестве трансмиссии предлагается либо 5-ступенчатая «механика», либо 6-диапазонный «робот». На авторынке РФ стоимость дорестайлинговой версии кроссовера составляет 829 990 рублей.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 13:45

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