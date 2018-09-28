Infiniti выставила новый прототип Project Black S

В октябре на выставке в Парижском автосалоне, компания Infiniti представит прототип Project Black S с усовершенствованным пакетом трансмиссии, который очень схож с моделью 2017 года. Новый Q60 Project Black S комбинирует в себе 3,6-литровый двигатель с турбонадувом V6 и с системой регуляции энергии. Машина набирает разгон меньше, чем за 4 секунды до 100 км/ч. Установлены три мотор-генератора, которые используют энергию не только при торможении, но и при разгоне.Известный бренд автомобильной промышленности Infinit обещает, что компания стремиться к созданию электрифицированных силовых агрегатов опираясь на опыт альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Производство электромобилей Infiniti планирует начать в 2021 году.