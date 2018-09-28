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Infiniti выставила новый прототип Project Black S

Год назад Infiniti показала свою новую модель Q60 Project Black S. Тогда автопроизводитель представил её, как смешанного гибрида из Formula 1 с дорожным автомобилем.
Infiniti выставила новый прототип Project Black S

В октябре на выставке в Парижском автосалоне, компания Infiniti представит прототип Project Black S с усовершенствованным пакетом трансмиссии, который очень схож с моделью 2017 года. Новый Q60 Project Black S комбинирует в себе 3,6-литровый двигатель с турбонадувом V6 и с системой регуляции энергии. Машина набирает разгон меньше, чем за 4 секунды до 100 км/ч. Установлены три мотор-генератора, которые используют энергию не только при торможении, но и при разгоне.

Известный бренд автомобильной промышленности Infinit обещает, что компания стремиться к созданию электрифицированных силовых агрегатов опираясь на опыт альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Производство электромобилей Infiniti планирует начать в 2021 году.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:45

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