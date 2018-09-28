В Москве душевнобольной мужчина неделю прожил с трупом матери

Об инциденте стало известно 27 сентября. Сотрудников экстренных служб вызвали на Нахимовский проспект, где в одном из домов агрессивный мужчина уже неделю не покидал квартиру, в которой скончалась его 93-летняя мать.Когда дверь вскрыли, оперативники увидели на полу тело пожилой женщины, которое уже начало разлагаться. Труп был доставлен в морг, теперь специалистам предстоит узнать, не причастен ли психически неадекватный мужчина к смерти своей матери.