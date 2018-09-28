В Приморье нашли обезглавленное тело мужчины

Утром 28 сентября местными жителями посёлка Сергеевка на пустыре недалеко от магазина, было найдено обезглавленное тело. Прибывшие полицейские оцепили место происшествия. Голову пострадавшего нашли недалеко от тела.Предварительное следствие показало, что тело принадлежит молодому мужчине, который был одет в военную форму. Нашли его в общественном месте, а не на полигоне. Обстоятельства трагедии выясняет следственный комитет.