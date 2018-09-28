Вице-президент Lenovo показал смартфон Lenovo Z5 Pro

У новинки от Lenovo дисплей занимает больше 95% передней панели. Экран смартфона в виде слайдера можно сдвинуть и этим действием открыть фронтальную камеру. Операционная система в новинке используется Android 8.1 Oreo. Под дисплей Lenovo Z5 Pro встроен сканер отпечатков пальцев.Представитель Lenovo сообщил прессе, что новый смартфон в виде слайдера будет представлен 1 октября.