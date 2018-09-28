Дочь Иосифа Пригожина назвали мошенницей

Несмотря на юный возраст, дочери Иосифа Пригожина всего 21 год, девушка долгое время искала себе работу. У нее был богатый опыт мастера по визажу, но Даная Пригожина решила стать управляющей магазина одежды, предлагающего самый широкий ассортимент товаров от 40 до 70-го размера.В таком магазине и решила приобрести платье жительница Курильска Светлана Пушкарева. Она оформила заказ на сумму почти 10 000 рублей, оплатила покупку в интернет-магазине, но товара так и не дождалась. По словам Пушкаревой, ее подругу в этом бутике тоже обманули. Сама Даная Пригожина удивлена таким обвинениям, она утверждает, что все вещи с приложенными чеками были отправлены по указанному адресу.