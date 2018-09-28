АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Колебания темной материи в космосе изменились за миллиарды лет
EUR 77.04 USD 65.84
Курс валют на 28.09.2018

Дочь Иосифа Пригожина назвали мошенницей

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Данаю покупательница обвинила в мошенничестве. Женщина утверждает, что заказала в магазине одежды Данаи Пригожиной нужное ей платье и заранее заплатила за него 9120 рублей, но товар так и не пришел.
Дочь Иосифа Пригожина назвали мошенницей

Несмотря на юный возраст, дочери Иосифа Пригожина всего 21 год, девушка долгое время искала себе работу. У нее был богатый опыт мастера по визажу, но Даная Пригожина решила стать управляющей магазина одежды, предлагающего самый широкий ассортимент товаров от 40 до 70-го размера.

В таком магазине и решила приобрести платье жительница Курильска Светлана Пушкарева. Она оформила заказ на сумму почти 10 000 рублей, оплатила покупку в интернет-магазине, но товара так и не дождалась. По словам Пушкаревой, ее подругу в этом бутике тоже обманули. Сама Даная Пригожина удивлена таким обвинениям, она утверждает, что все вещи с приложенными чеками были отправлены по указанному адресу.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ростове автобус совершил наезд на семью с
В Таганроге на три дня приостановят подачу воды
Infiniti выставила новый прототип Project Black S
Участник телепроекта «Замуж за Бузову» готов
Вице-президент Lenovo показал смартфон Lenovo Z5
Дочь Иосифа Пригожина назвали мошенницей
В Москве душевнобольной мужчина неделю прожил с
В Приморье нашли обезглавленное тело мужчины
Максим Галкин в Instagram показал свою
Недооценили: Deutsche Bank назвал рубль одной из
В России проданы первые iPhone XS и XS Max
Селфи-камера IPhone XS Max улучшает лицо втайне
Экс-участник «Дома-2» Константин Иванов: «После
В Татарстане столкнулись ВАЗ-2114 и Largus, погиб
На Марсе найден расколотый инопланетный череп
Инженеры научили роботов создавать трубы из
Герой телепроекта «Замуж за Бузову» Евгений
Учёные доказали внеземное происхождение жизни
Ученые обнаружили антитела способные подавлять
Простая хитрость позволяет взломать защиту iOS 12
Актриса «Глухаря» Виктория Тарасова удивила новым
Певица Валерия представила собственный сервис по
Новые исследования заставили ученых пересмотреть
В России представили золотой, прочный и легкий
Обиженная Алла Пугачева явилась на праздник
Учёные предупредили об опасности для людей и
Ученые создали самую обширную карту распределения
«Деффчонки»: Звезда сериала Галина Боб
Смартфон Oppo Find X станет первым гаджетом с
В Уфе на кладбище установлен памятник в виде
Просмотреть все новости