Учёные: Новые противозачаточные таблетки уменьшают риск развития рака яичников

Около 100 миллионов представительниц прекрасного пола каждый день принимают гормональный препарат для предотвращения появления нежелательной беременности. Старые препараты имеют в своём составе повышенный уровень эстрогена. Но технологии не стоят на месте. Учёные провели исследования в первую очередь среди молодых женщин репродуктивного возраста. Целью изучения стала онкология яичников. Результаты показали, что самые высокие показатели по заболеваемости раком были у женщин, которые никогда не принимали контрацептивы. И наоборот, те леди, которые пользовались гормональной профилактикой, подвергались онкологии на много меньше.Данные результаты учёные не считают достоверными на 100 %. Они отмечают, что в учёт не принимались гражданки более пожилого возраста, а также не учитывалось, какие конкретно контрацептивы использовали участницы исследования.Женщины, принимающие гормональные препараты против беременности, болеют раком яичником намного меньше. Следует отметить, что новые комбинированные препараты обладают не только противозачаточным эффектов. Они оказывают противовоспалительное действие и уменьшают риск развития рака яичников. В любом случае назначает их только врач.