Максим Галкин в Instagram показал свою древнеримскую копию
Максима Галкина после посещения Государственного музея имени Пушкина удивила его древнеримская копия. Артист на своей странице в Instagram рассказал подписчикам о своём сходстве с античной статуей.
По словам Максима Галкина, ещё в детстве он обнаружил в музее имени Пушкина мраморную голову древнеримского мальчика, в которой он распознал своего двойника. Юморист признался, что он обнаружил практически 3D-модель своей головы, когда он был в 10-летнем возрасте. Недавно он посетил музей и решил сфотографировать скульптуру, опубликовав снимок на своей странице в социальной сети.
В описании к посту артист отметил: «Вот такое переселение душ». В комментариях подписчики Галкина подтвердили, что мраморная голова на самом деле напоминает юмориста в юности, некоторые фанаты подумали, что статуя была создана по заказу мужа Примадонны.
По словам Максима Галкина, ещё в детстве он обнаружил в музее имени Пушкина мраморную голову древнеримского мальчика, в которой он распознал своего двойника. Юморист признался, что он обнаружил практически 3D-модель своей головы, когда он был в 10-летнем возрасте. Недавно он посетил музей и решил сфотографировать скульптуру, опубликовав снимок на своей странице в социальной сети.
В описании к посту артист отметил: «Вот такое переселение душ». В комментариях подписчики Галкина подтвердили, что мраморная голова на самом деле напоминает юмориста в юности, некоторые фанаты подумали, что статуя была создана по заказу мужа Примадонны.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:19