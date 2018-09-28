Экс-участник «Дома-2» Константин Иванов: «После визита Александры Гозиас пропали драгоценности»

«Александра до сих пор не отдала мне ключи от квартиры в которой мы жили, и в мое отсутствие может приехать. Ну, а потом я не нахожу своих личных вещей. Сейчас прошу ее, чтобы она вернула несколько моих драгоценных украшений, которые лежали дома в Москве», - заявил бывший участник телепроекта «Дом-2».

«Да, это было очень тяжело. Я узнал о ее неверности, но еще несколько месяцев не мог поставить окончательную точку. Настолько был привязан к ней. Однако теперь я ощущаю себя абсолютно свободным человеком», - рассказал 33-летний экс-участник реалити-шоу «Дом-2».

«Я попытался ухаживать за Наташей, но, к сожалению, это не увенчалось успехом. Сейчас мы общаемся как друзья. Думаю, увидимся с ней «в постели». Это ее шоу на YouTube об отношениях. Может там и получится перебраться через френд-зону», - объяснил Константин Иванов слухи о романе с блогершей Натальей Красновой.

«Проект давно под угрозой закрытия из-за очень низких рейтингов. Урезали зарплаты сотрудникам, редакторы стали чаще звать старых участников и экспертов на различные шоу, которым платят от десяти до двадцати пяти тысяч рублей за выход. Это хоть как-то поднимает интерес к проекту. Нынешний состав участников потопил и Алексея Михайловского как продюсера, который стоял у истоков проекта», – заявил Константин Иванов.

«На проекте живет только выгода участника (будут делать все, что скажут, лишь бы не выгнали), либо продюсеров (что бы еще сделать, а то рекламные контракты горят, рейтинга нет). Все эти голосования - это полная лажа. Просто инструмент для сценария шоу. Гобозов должен оказаться в кадре, и он там будет, несмотря ни на что», - подчеркнул Константин Иванов.

«Учредители этого «Титаника»! Обращаюсь к вам, так как ваша корова уже не несет столько молока и почти завалилась на бок. Пересмотрите отношение к участникам, относитесь как к людям, а не как к хомякам, и не учитывайте только свои интересы», - обратился Константин Иванов к руководству телешоу «Дом-2».

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что 33-летний Константин Иванов и 28-летняя Александра Гозиас окончательно расстались несколько месяцев назад. По словам экс-звезды телепроекта, девушка до сих пор не вернула ему ключи от московской квартиры, где теперь время от времени он не обнаруживает довольно дорогостоящих вещей.Стоит отметить, что отношения Александры Гозиас и Константина Иванова никогда не могли похвастаться стабильностью. Молодые люди то и дело скандалили, дрались и даже обвиняли друг друга в изменах и предательстве. В результате несколько месяцев назад влюбленные решили поставить точку в своих отношениях.На сегодняшний день Александра Гозиас предпочитает никак не комментировать свою личную жизнь. По словам бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», она все свое свободное время уделяет единственной наследнице. В свою очередь Константин Иванов периодически выходит на связь с преданными поклонниками.На днях 33-летний мужчина рассказал журналистам о том, что по-прежнему продолжает общаться с бывшей избранницей, которая, несмотря на разрыв отношений, время от времени навещает московскую квартиру, где они раньше вместе жили.Константин Иванов не стал скрывать факт того, что ему довольно тяжело далось расставание с Александрой Гозиас, ведь за время их довольно непростых отношений 33-летний мужчина успел привязаться и даже влюбиться в скандальную девушку. Тем не менее, по словам экс-звезды «Дома-2», он не смог простить бывшей возлюбленной ее измену и предательство, и именно поэтому решил поставить точку в их отношениях.Также Константин Иванов намекнул, что сердце у Александры Гозиас уже не свободно. О своей же личной жизни мужчина отказался рассказывать, тем самым только подогревая интерес преданных поклонников с помощью огромнейшего количества прозрачных намеков.Стоит напомнить, что недавно в социальных сетях ходили слухи о том, что бывший участник телепроекта «Дом-2» встречается с известнейшей блогершей Натальей Красновой. Константин Иванов не стал отрицать, что между ними уже давно возникла симпатия, однако пока все обходится только приятельским общением.По всей видимости, об очередном воссоединении Александры Гозиас и Константина Иванова, о котором до сих пор так мечтают преданные поклонники звездной парочки, не может быть даже речи. Во всяком случае, сам 33-летний экс-участник реалити-шоу «Дом-2» не планирует воскрешать отношения с 28-летней эпатажной девушкой.А вот возвращение на прославленную телестройку «Дом-2» Константина Иванова вполне возможно. Ведь мужчине так и не удалось отыскать возлюбленную, с которой он сможет создать крепкую семью и обзавестись наследниками, а это значит, что вполне вероятным является тот факт, что скандальный телепроект в очередной раз откроет перед 33-летним мужчиной свои ворота.Стоит отметить, что не так давно Константин Иванов во всеуслышание заявлял, что просто-таки убежден в том, что руководство реалити-шоу «Дом-2» таит на бывших участников обиду. По словам экс-звезды телепроекта, администрации могло не прийти по душе то, что некоторые домовцы решили покинуть Периметр по собственному желанию, несмотря даже на то, что сотрудники то и дело просили их остаться для повышения рейтингов шоу.Более того, Константин уверен, что на сегодняшний день прославленная телестройка «Дом-2» переживает не лучшие времена и даже находится под угрозой закрытия из-за очень низких рейтингов.По мнению 33-летнего экс-участника реалити-шоу «Дом-2», на данный момент на проекте ищут вовсе не любовь, как было задумано изначально. Также Константин уверен, что голосование, которое придумало руководство телешоу, на самом деле никак не влияет на реальное положение вещей. Иванов полагает, что на телестройке все развивается и будет и дальше развиваться только так, как было прописано заранее.Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» даже публично обращался к продюсерам телепроекта у себя на страничке в социальной сети Instagram. 33-летний мужчина написал в личном микроблоге пост, в котором назвал телестройку «Титаником».