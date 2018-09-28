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В России проданы первые iPhone XS и XS Max

В пятницу, 28 сентября, в России в продажу поступили новые смартфоны компании Apple iPhone XS и XS Max. Традиционно новые устройства американского производителя вызвали огромный ажиотаж у россиян, но представители официального ретейлера re:Store заявили, что телефонов хватит на всех.
В России проданы первые iPhone XS и XS Max

Многие магазины и сотовые операторы отметили выросший спрос на смартфоны Apple. В этот раз у покупателей была возможность оформить предзаказ iPhone XS или XS Max. В объединенной компании «Эльдорадо» и «М.Видео» сообщили, что по сравнению с 2017 годом спрос вырос почти в 8 раз.

Несмотря на высокую стоимость iPhone XS и XS Max, цена на первое устройство начинается от 88 000 рублей, а на второе — от 97 000 рублей, собрались большие очереди для приобретения телефона. Некоторые покупатели заранее занимали места, а особо предприимчивые места свои даже продавали. Сейчас уже идет активно продажа смартфонов, а первые владельцы новых гаджетов фотографируются и выкладывают в соцсети

Сейчас для покупки доступны смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max с серебристым и золотым оттенками, а также в цвете «серый космос» с памятью 64 Гб, 256 гб и 512 гб. С 26 октября появится возможность приобрести iPhone XR.


 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:51

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