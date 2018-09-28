Недооценили: Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооценённых валют

После полученных результатов исследований немецкие аналитики сделали своё заключение. Оказалось, что российский рубль на 15% слабее своего «справедливого курса». К недооценённым валютам присоединились: турецкая лира и колумбийский песо. Они и составили тройку лидеров. Самыми сильными валютами оказались: чешская крона, южнокорейская вона, тайский бат, доллар, швейцарский франк.По результатам торгов на Московской бирже, 27 сентября, рубль прикрепился к доллару и евро. После повышения процентной ставки доллара в США, российский рубль не изменил своей занимаемой позиции. По заключению финансовых аналитиков, Россия меньше всего подвергается внешнему воздействию на свою экономику. Главной угрозой для рубля остаются санкции против России.Немецкий Deutsche Bank отметил, что главную роль в укреплении позиции российской валюты сыграли два фактора: принятие Банком России решения о повышении ключевой ставки, и отказ Центробанка от покупки валют до конца 2018 года.