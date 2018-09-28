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Селфи-камера IPhone XS Max улучшает лицо втайне от пользователя

Новый смартфон IPhone XS Max способен улучшить лицо на фотографии, которую пользователи создают при помощи селфи-камеры. Устройство делает это очень качественно и без осведомления владельца.
Селфи-камера IPhone XS Max улучшает лицо втайне от пользователя

По словам экспертов, фронтальная камера на IPhone XS Max делает кожу мягче и скрывает морщины на лице, в результате изображение получается не очень хорошего качества. Некорректную работу камеры обнаружил блогер Unbox Therapy совершенно случайно. В процессе видеозаписи он сделал селфи и обнаружил, что на лице было меньше морщин, чем на самом деле. Позднее на размытую кожу стали жаловаться и другие пользователи IPhone XS Max.

В компании Apple это никак не комментируют, не исключено, что селфи-камеру специалисты дорабатывают. Подобная функция есть на некоторых китайских смартфонах, она имеет название «красивое лицо», по желанию пользователи могут её заблокировать.


 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 09:32

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