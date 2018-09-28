Селфи-камера IPhone XS Max улучшает лицо втайне от пользователя

По словам экспертов, фронтальная камера на IPhone XS Max делает кожу мягче и скрывает морщины на лице, в результате изображение получается не очень хорошего качества. Некорректную работу камеры обнаружил блогер Unbox Therapy совершенно случайно. В процессе видеозаписи он сделал селфи и обнаружил, что на лице было меньше морщин, чем на самом деле. Позднее на размытую кожу стали жаловаться и другие пользователи IPhone XS Max.В компании Apple это никак не комментируют, не исключено, что селфи-камеру специалисты дорабатывают. Подобная функция есть на некоторых китайских смартфонах, она имеет название «красивое лицо», по желанию пользователи могут её заблокировать.