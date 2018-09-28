Селфи-камера IPhone XS Max улучшает лицо втайне от пользователя
Новый смартфон IPhone XS Max способен улучшить лицо на фотографии, которую пользователи создают при помощи селфи-камеры. Устройство делает это очень качественно и без осведомления владельца.
По словам экспертов, фронтальная камера на IPhone XS Max делает кожу мягче и скрывает морщины на лице, в результате изображение получается не очень хорошего качества. Некорректную работу камеры обнаружил блогер Unbox Therapy совершенно случайно. В процессе видеозаписи он сделал селфи и обнаружил, что на лице было меньше морщин, чем на самом деле. Позднее на размытую кожу стали жаловаться и другие пользователи IPhone XS Max.
В компании Apple это никак не комментируют, не исключено, что селфи-камеру специалисты дорабатывают. Подобная функция есть на некоторых китайских смартфонах, она имеет название «красивое лицо», по желанию пользователи могут её заблокировать.
По словам экспертов, фронтальная камера на IPhone XS Max делает кожу мягче и скрывает морщины на лице, в результате изображение получается не очень хорошего качества. Некорректную работу камеры обнаружил блогер Unbox Therapy совершенно случайно. В процессе видеозаписи он сделал селфи и обнаружил, что на лице было меньше морщин, чем на самом деле. Позднее на размытую кожу стали жаловаться и другие пользователи IPhone XS Max.
В компании Apple это никак не комментируют, не исключено, что селфи-камеру специалисты дорабатывают. Подобная функция есть на некоторых китайских смартфонах, она имеет название «красивое лицо», по желанию пользователи могут её заблокировать.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 09:32