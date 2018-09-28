На Марсе найден расколотый инопланетный череп воина с антенной

На своём официальном сайте всемирно известный уфолог Скотт Уоринг сообщил, что после детального изучения фотографий с Марса он обнаружил много интересных вещей. В первую очередь его заинтересовал расколотый череп с антенной, по словам Уоринга, череп принадлежит воину инопланетянину. Также он добавил в свой список найденных вещей: длинный полый предмет с гребнем, два квадрата внутри пирамиды, вырезанное слово.Уфолог отметил, что сотрудников NASA интересуют другие показатели планеты Марс, а такие «мелочи» они не замечают или делают вид, что их не существует.