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Инженеры научили роботов создавать трубы из стекловолокна

Американские инженеры научили сдувающихся роботов плести трубы из такого материала, как стекловолокно. Издание Science Robotics опубликовало проект учёных, в котором Fiberbot плетёт прочные и лёгкие трубы, применяемые в строительстве.
Инженеры научили роботов создавать трубы из стекловолокна

Робота оснастили манипулятором, при помощи которого он цепляет нить, смачивая её в специальном растворе, и накручивает вокруг своего цилиндрического «тела». Полученная структура, для отвердения облучается ультрафиолетом, затем слегка сдувается, перемещаясь для дальнейшей работы. Аппарат научили плести несколько вариантов труб, при минимальном участии человека. Кроме того, роботы способны работать в команде, создавая более сложные структуры.

Инженеры отмечают, что аппараты могут функционировать под открытым небом, они не «боятся» дождя, ветра и снега. Специалисты уверены, что новая технология будет актуальна при строительстве на удалённых территориях. Роботам достаточно переслать чертежи, которые они самостоятельно адаптируют на месте работы.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:27

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