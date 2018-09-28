Ученые обнаружили антитела способные подавлять ВИЧ на несколько месяцев

Американский иммунолог Мишель Нуссельцвайг из Рокфеллеровского университета совместно со своими коллегами испытал на пациентах комбинацию из двух антител широкого спектра действия. Эти антитела способны подавлять те участки вирусного белка, которые сохраняются, даже в том случае, если вирус мутирует. Именно поэтому они могут воздействовать на разные штаммы ВИЧ.Как известно, применение антиретровирусной терапии позволяет людям с иммунодефицитом избегать проявления болезни, но для этого принимать препараты необходимо ежедневно в течение всей жизни. Благодаря новому исследованию у специалистов появится возможность разработать новые лекарственные средства, которые при наличии ВИЧ в организме, можно будет принимать значительно реже, так как они смогут подавлять вирус на несколько месяцев.