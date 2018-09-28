Ученые обнаружили антитела способные подавлять ВИЧ на несколько месяцев
Учёные в своих недавних исследованиях обнаружили мощные антитела, способные подавлять активность вируса ВИЧ на несколько месяцев. Новое открытие поможет упростить лечение, снизит устойчивость вируса к препаратам, а также уменьшит риск его передачи.
Американский иммунолог Мишель Нуссельцвайг из Рокфеллеровского университета совместно со своими коллегами испытал на пациентах комбинацию из двух антител широкого спектра действия. Эти антитела способны подавлять те участки вирусного белка, которые сохраняются, даже в том случае, если вирус мутирует. Именно поэтому они могут воздействовать на разные штаммы ВИЧ.
Как известно, применение антиретровирусной терапии позволяет людям с иммунодефицитом избегать проявления болезни, но для этого принимать препараты необходимо ежедневно в течение всей жизни. Благодаря новому исследованию у специалистов появится возможность разработать новые лекарственные средства, которые при наличии ВИЧ в организме, можно будет принимать значительно реже, так как они смогут подавлять вирус на несколько месяцев.
Американский иммунолог Мишель Нуссельцвайг из Рокфеллеровского университета совместно со своими коллегами испытал на пациентах комбинацию из двух антител широкого спектра действия. Эти антитела способны подавлять те участки вирусного белка, которые сохраняются, даже в том случае, если вирус мутирует. Именно поэтому они могут воздействовать на разные штаммы ВИЧ.
Как известно, применение антиретровирусной терапии позволяет людям с иммунодефицитом избегать проявления болезни, но для этого принимать препараты необходимо ежедневно в течение всей жизни. Благодаря новому исследованию у специалистов появится возможность разработать новые лекарственные средства, которые при наличии ВИЧ в организме, можно будет принимать значительно реже, так как они смогут подавлять вирус на несколько месяцев.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:36