АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Колебания темной материи в космосе изменились за миллиарды лет
EUR 77.04 USD 65.84
Курс валют на 28.09.2018

Ученые обнаружили антитела способные подавлять ВИЧ на несколько месяцев

Учёные в своих недавних исследованиях обнаружили мощные антитела, способные подавлять активность вируса ВИЧ на несколько месяцев. Новое открытие поможет упростить лечение, снизит устойчивость вируса к препаратам, а также уменьшит риск его передачи.
Ученые обнаружили антитела способные подавлять ВИЧ на несколько месяцев

Американский иммунолог Мишель Нуссельцвайг из Рокфеллеровского университета совместно со своими коллегами испытал на пациентах комбинацию из двух антител широкого спектра действия. Эти антитела способны подавлять те участки вирусного белка, которые сохраняются, даже в том случае, если вирус мутирует. Именно поэтому они могут воздействовать на разные штаммы ВИЧ.

Как известно, применение антиретровирусной терапии позволяет людям с иммунодефицитом избегать проявления болезни, но для этого принимать препараты необходимо ежедневно в течение всей жизни. Благодаря новому исследованию у специалистов появится возможность разработать новые лекарственные средства, которые при наличии ВИЧ в организме, можно будет принимать значительно реже, так как они смогут подавлять вирус на несколько месяцев.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили антитела способные подавлять
Простая хитрость позволяет взломать защиту iOS 12
Актриса «Глухаря» Виктория Тарасова удивила новым
Певица Валерия представила собственный сервис по
Новые исследования заставили ученых пересмотреть
В России представили золотой, прочный и легкий
Обиженная Алла Пугачева явилась на праздник
Учёные предупредили об опасности для людей и
Ученые создали самую обширную карту распределения
«Деффчонки»: Звезда сериала Галина Боб
Смартфон Oppo Find X станет первым гаджетом с
В Уфе на кладбище установлен памятник в виде
Учёные: Кошки не могут победить в «войне» с
Цена на iPhone 7 Plus в России упала до
GM рассекретил интерьер нового кроссовера Baojun
Ученый: С 2030 года в Арктике похолодает
В Екатеринбурге около станции метро
В Сети появились новая информация о
В Москве сотрудник морга нашел в нижнем белье
Кети Топурия подогрела слухи о второй беременности
Жена Аршавина вернулась в соцсети и показала
«Одной христианкой больше»: Татьяна Навка стала
BMW в октябре представит новое поколение модели
Ученые: Ударные волны при бомбардировках во время
Супружеская измена в Индии больше не является
НЛО попал на видео при прямой трансляции МКС
«Кино»: Алексей Рыбин осудил продажу паспорта
Первое блокчейн-государство Децентурион
Экс-участник «Дома-2» Глеб Жемчугов обозвал
"Калашников" представили экипировку,
Просмотреть все новости