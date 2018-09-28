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Певица Валерия представила собственный сервис по доставке еды

26 сентября певица Валерия стала организатором светского ужина для коллег и друзей. Её целью являлось представление своего нового сервиса по доставке еды No Secret by Valeriya.
Певица Валерия представила собственный сервис по доставке еды

Гости мероприятия сполна оценили ассортимент блюд из нового сервиса по доставке еды, созданного исполнительницей Валерией. Знаменитость лично представила данный проект друзьям, рассказав, как при грамотном подходе к системе питания оставаться в тонусе и выглядеть превосходно.

После этого певица исполнила несколько своих хитов, а затем пригласила на сцену своего друга Эмина Агаларова. Вечер посетили такие звезды российского шоу-бизнеса как Алена Водонаева, телеведущая Регина Тодоренко и исполнитель Денис Клявер.


 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:00

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