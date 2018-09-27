Цена на iPhone 7 Plus в России упала до рекордного минимума

Напомним, что речь идёт о дебютном смартфоне американской корпорации Apple, получившем двойную камеру. Среди его новшеств также стоит отметить возможность увеличения изображений благодаря оптике. Тем не менее, релиз новинок повлиял на цену iPhone 7 Plus – теперь его можно приобрести лишь за 40 тысяч рублей. Как известно, сейчас производитель делает акцент на продажах новых флагманов - iPhone XS, XS Max и XR, а также «умных» часов Apple Watch.В США продажи идут полным ходом, тогда как на отечественном рынке вышеназванные девайсы появятся 28 сентября. Россияне, как и обычно, уже начали занимать очереди за новыми смартфонами.