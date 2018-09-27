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Цена на iPhone 7 Plus в России упала до рекордного минимума

Стоимость модели iPhone 7 Plus в РФ значительно упала, достигнув рекордно низкого показателя. Об этом заявили отечественные специалисты, добавив, что теперь флагманский девайс можно купить всего за 40 000 рублей, а не за 68 000 рублей, как раньше.
Цена на iPhone 7 Plus в России упала до рекордного минимума

Напомним, что речь идёт о дебютном смартфоне американской корпорации Apple, получившем двойную камеру. Среди его новшеств также стоит отметить возможность увеличения изображений благодаря оптике. Тем не менее, релиз новинок повлиял на цену iPhone 7 Plus – теперь его можно приобрести лишь за 40 тысяч рублей. Как известно, сейчас производитель делает акцент на продажах новых флагманов - iPhone XS, XS Max и XR, а также «умных» часов Apple Watch.

В США продажи идут полным ходом, тогда как на отечественном рынке вышеназванные девайсы появятся 28 сентября. Россияне, как и обычно, уже начали занимать очереди за новыми смартфонами.


 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 22:00

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