АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Колебания темной материи в космосе изменились за миллиарды лет
EUR 77.04 USD 65.84
Курс валют на 28.09.2018

Новые исследования заставили ученых пересмотреть теорию образования джетов

Использование нейтронного поля при слежении за состоянием нейтронной звезды, позволило ученым обнаружить присутствие быстродвижущегося материала, струи которого излучают полюса светила. Это открытие не соответствует общепринятым теориям, описывающим образование джетов, что вынуждает астрономов пересмотреть известные процессы их происхождения.
Новые исследования заставили ученых пересмотреть теорию образования джетов

Формируется нейтронная звезда при переходе светила превышающего массу Солнца в несколько раз, на следующий этап своей эволюции, сопровождаемый взрывом сверхновой. Свойства данных звезд позволяют формировать джеты, представляющие узконаправленные сверхскоростные потоки частиц. До этого считалось, что объекты, которые имеют индукцию магнитного поля превышающего 10(12) гаусс, были исключениями, только результаты новых исследований противоречат гипотезе. Оказывается, даже нейтронные звезды такого рода способны к испусканию джетов. Это удалось доказать после изучения пульсара Swift J0243.6+6124.

Как предположили участники исследований, вполне возможно, что Sw J0243 относится к целому классу объектов, радиоизлучение которых не обладало такой интенсивностью, чтобы старые инструменты могли его обнаружить.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Валерия представила собственный сервис по
Новые исследования заставили ученых пересмотреть
В России представили золотой, прочный и легкий
Обиженная Алла Пугачева явилась на праздник
Учёные предупредили об опасности для людей и
Ученые создали самую обширную карту распределения
«Деффчонки»: Звезда сериала Галина Боб
Смартфон Oppo Find X станет первым гаджетом с
В Уфе на кладбище установлен памятник в виде
Учёные: Кошки не могут победить в «войне» с
Цена на iPhone 7 Plus в России упала до
GM рассекретил интерьер нового кроссовера Baojun
Ученый: С 2030 года в Арктике похолодает
В Екатеринбурге около станции метро
В Сети появились новая информация о
В Москве сотрудник морга нашел в нижнем белье
Кети Топурия подогрела слухи о второй беременности
Жена Аршавина вернулась в соцсети и показала
«Одной христианкой больше»: Татьяна Навка стала
BMW в октябре представит новое поколение модели
Ученые: Ударные волны при бомбардировках во время
Супружеская измена в Индии больше не является
НЛО попал на видео при прямой трансляции МКС
«Кино»: Алексей Рыбин осудил продажу паспорта
Первое блокчейн-государство Децентурион
Экс-участник «Дома-2» Глеб Жемчугов обозвал
"Калашников" представили экипировку,
McDonald’s отказался от искусственных добавок в
Яндекс опубликует топ самых популярных сайтов
В Санкт-Петербурге неизвестный прошёл по тросу
Просмотреть все новости