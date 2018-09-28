Новые исследования заставили ученых пересмотреть теорию образования джетов

Формируется нейтронная звезда при переходе светила превышающего массу Солнца в несколько раз, на следующий этап своей эволюции, сопровождаемый взрывом сверхновой. Свойства данных звезд позволяют формировать джеты, представляющие узконаправленные сверхскоростные потоки частиц. До этого считалось, что объекты, которые имеют индукцию магнитного поля превышающего 10(12) гаусс, были исключениями, только результаты новых исследований противоречат гипотезе. Оказывается, даже нейтронные звезды такого рода способны к испусканию джетов. Это удалось доказать после изучения пульсара Swift J0243.6+6124.Как предположили участники исследований, вполне возможно, что Sw J0243 относится к целому классу объектов, радиоизлучение которых не обладало такой интенсивностью, чтобы старые инструменты могли его обнаружить.