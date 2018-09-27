В Екатеринбурге около станции метро «Ботаническая» обнаружили труп
27 сентября утром по местному времени возле одной из станций метро Екатеринбурга было найдено тело взрослого мужчины. Об этом сообщили местные жители на просторах социальной сети «ВКонтакте».
Судя по сообщению пользователя, возле метро стояла реанимация, а тело погибшего было накрыто. Местные правоохранители начали проверки инцидента. По предварительной версии, летальный исход не вызван криминальным характером, поэтому реальную причину смерти ещё предстоит выяснить.
Судя по сообщению пользователя, возле метро стояла реанимация, а тело погибшего было накрыто. Местные правоохранители начали проверки инцидента. По предварительной версии, летальный исход не вызван криминальным характером, поэтому реальную причину смерти ещё предстоит выяснить.
Происшествия
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:30