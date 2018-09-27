В Москве сотрудник морга нашел в нижнем белье трупа пакет с наркотиками
В одном из моргов в Москве судебный медэксперт нашел пакет с наркотиками в нижнем белье умершего. Об этом сообщили местные новостные издания со ссылкой на правоохранителей.
Как стало известно, инцидент был зафиксирован 26 сентября при осмотре тела неизвестного гражданина. Судмедэксперт обнаружил в нижнем белье погибшего сверток, в котором находился неустановленный наркотик в количестве не менее 190 грамм, сообщают СМИ. На данный момент запрещенное вещество направлено на дополнительное исследование.
Как стало известно, инцидент был зафиксирован 26 сентября при осмотре тела неизвестного гражданина. Судмедэксперт обнаружил в нижнем белье погибшего сверток, в котором находился неустановленный наркотик в количестве не менее 190 грамм, сообщают СМИ. На данный момент запрещенное вещество направлено на дополнительное исследование.
Происшествия
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:59