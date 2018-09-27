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В Москве сотрудник морга нашел в нижнем белье трупа пакет с наркотиками

В одном из моргов в Москве судебный медэксперт нашел пакет с наркотиками в нижнем белье умершего. Об этом сообщили местные новостные издания со ссылкой на правоохранителей.
В Москве сотрудник морга нашел в нижнем белье трупа пакет с наркотиками

Как стало известно, инцидент был зафиксирован 26 сентября при осмотре тела неизвестного гражданина. Судмедэксперт обнаружил в нижнем белье погибшего сверток, в котором находился неустановленный наркотик в количестве не менее 190 грамм, сообщают СМИ. На данный момент запрещенное вещество направлено на дополнительное исследование.


 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:59

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