В Москве сотрудник морга нашел в нижнем белье трупа пакет с наркотиками

Как стало известно, инцидент был зафиксирован 26 сентября при осмотре тела неизвестного гражданина. Судмедэксперт обнаружил в нижнем белье погибшего сверток, в котором находился неустановленный наркотик в количестве не менее 190 грамм, сообщают СМИ. На данный момент запрещенное вещество направлено на дополнительное исследование.