Простая хитрость позволяет взломать защиту iOS 12 на iPhone и iPad
Всем пользователям доступна для установки ОС iOS 12, представленная как финальная и стабильная версия, при этом большая половина владельцев гаджетов уже успели ее опробовать на iPad, iPhone и iPod Touch. Согласно утверждениям компании Apple, система представлена самой защищенной в мире, но как оказалось, данное утверждение не совсем верно, защита взламывается с помощью простой хитрости.
Уязвимость в составе операционной системы iOS 12 обнаружили пользователи, при этом реально получить доступ к отдельной категории программам, которые уже установлены на iPad и iPhone. Взлом происходит посредством приложения «Команды» и функции Assistive Touch, достаточно только выполнить действия, которые демонстрирует видео.
Только полное снятие блокировки не происходит, это действительно невозможно. Но изменение телефонной книги, просмотр электронной почты и списка контактов, а также работа с мессенджером и множество других возможностей, вполне доступны.
На подобный метод взлома уже отреагировали в Apple. Есть сообщения, что специалисты работают над способами устранения проблем. Но если разобраться, простая хитрость позволила разобраться с системой защиты данной ОС, при этом не использовались какие-либо специальные методики по взлому.
Уязвимость в составе операционной системы iOS 12 обнаружили пользователи, при этом реально получить доступ к отдельной категории программам, которые уже установлены на iPad и iPhone. Взлом происходит посредством приложения «Команды» и функции Assistive Touch, достаточно только выполнить действия, которые демонстрирует видео.
Только полное снятие блокировки не происходит, это действительно невозможно. Но изменение телефонной книги, просмотр электронной почты и списка контактов, а также работа с мессенджером и множество других возможностей, вполне доступны.
На подобный метод взлома уже отреагировали в Apple. Есть сообщения, что специалисты работают над способами устранения проблем. Но если разобраться, простая хитрость позволила разобраться с системой защиты данной ОС, при этом не использовались какие-либо специальные методики по взлому.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:05