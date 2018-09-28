Простая хитрость позволяет взломать защиту iOS 12 на iPhone и iPad

Уязвимость в составе операционной системы iOS 12 обнаружили пользователи, при этом реально получить доступ к отдельной категории программам, которые уже установлены на iPad и iPhone. Взлом происходит посредством приложения «Команды» и функции Assistive Touch, достаточно только выполнить действия, которые демонстрирует видео.Только полное снятие блокировки не происходит, это действительно невозможно. Но изменение телефонной книги, просмотр электронной почты и списка контактов, а также работа с мессенджером и множество других возможностей, вполне доступны.На подобный метод взлома уже отреагировали в Apple. Есть сообщения, что специалисты работают над способами устранения проблем. Но если разобраться, простая хитрость позволила разобраться с системой защиты данной ОС, при этом не использовались какие-либо специальные методики по взлому.