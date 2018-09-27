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Кети Топурия подогрела слухи о второй беременности

Российская певица Кети Топурия подогрела слухи о второй беременности. В ее микроблоге появилось фото с коляской, предназначенной для близнецов. При этом на артистке была надета мешковатая одежда.
Кети Топурия подогрела слухи о второй беременности

В комментариях только ленивый не поитересовался, находится ли Кети Топурия в интересном положении. Свою публикацию артистка подписала: «Один ребенок хорошо, а два – лучше!».

К слову, солистка группы «А-студио» уже воспитывает дочь Оливию, рожденную в браке с Львом Гейхманом. Девочки уже три года, она растет очень развитым ребенком. Семью с отцом Оливии Топурии сохранить не удалось. Сейчас она встречается с рэпером Гуфом. Очень давно начали ходить слухи об их романе, но пара не подтверждала и не опровергала их.

Только минувшим летом пара открыто заявила о своих отношениях. В их микроблогах начали появляться совместные фотографии и признания в любви. Фанаты убеждены, что скора знаменитости свяжут себя узами брака.


 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:24

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