Кети Топурия подогрела слухи о второй беременности

В комментариях только ленивый не поитересовался, находится ли Кети Топурия в интересном положении. Свою публикацию артистка подписала: «Один ребенок хорошо, а два – лучше!».К слову, солистка группы «А-студио» уже воспитывает дочь Оливию, рожденную в браке с Львом Гейхманом. Девочки уже три года, она растет очень развитым ребенком. Семью с отцом Оливии Топурии сохранить не удалось. Сейчас она встречается с рэпером Гуфом. Очень давно начали ходить слухи об их романе, но пара не подтверждала и не опровергала их.Только минувшим летом пара открыто заявила о своих отношениях. В их микроблогах начали появляться совместные фотографии и признания в любви. Фанаты убеждены, что скора знаменитости свяжут себя узами брака.