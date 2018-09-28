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Обиженная Алла Пугачева явилась на праздник Владимира Березина без приглашения

Владимир Березин, являющийся легендарным российским диктором, рассказал, что обиженная на него А. Пугачева 11 лет назад пришла без приглашения на празднование его пятидесятилетия.
Обиженная Алла Пугачева явилась на праздник Владимира Березина без приглашения

Российский диктор на свой день рождения, проводимый в «Метрополе», пригласил тогда только М. Галкина. Владимир Березин заметил, что он отыгрывал некоторую роль в становлении известного артиста. В то время как Максим Галкин начал пародировать В. Путина, диктор предложил знаменитости выступить в рамках Кремлевского концерта. В свою очередь в зале находился российский президент, а также прочие политические деятели, включая Черномырдина и Жириновского. Через некоторое время Владимир Березин позвал М. Галкина на банкет, приуроченный его 50-летию. Вместе с артистом пришла также Примадонна.

Алла Пугачёва отдала диктору подарок, заявив, что пришла сама на это празднование, хотя не получала какого-либо приглашения. Столик знаменитостей находился не в центре, а немного в стороне. Примадонна радостно отреагировала по этому поводу, потому что она, наконец, может спокойно посидеть в уголке.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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