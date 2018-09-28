Обиженная Алла Пугачева явилась на праздник Владимира Березина без приглашения

Российский диктор на свой день рождения, проводимый в «Метрополе», пригласил тогда только М. Галкина. Владимир Березин заметил, что он отыгрывал некоторую роль в становлении известного артиста. В то время как Максим Галкин начал пародировать В. Путина, диктор предложил знаменитости выступить в рамках Кремлевского концерта. В свою очередь в зале находился российский президент, а также прочие политические деятели, включая Черномырдина и Жириновского. Через некоторое время Владимир Березин позвал М. Галкина на банкет, приуроченный его 50-летию. Вместе с артистом пришла также Примадонна.Алла Пугачёва отдала диктору подарок, заявив, что пришла сама на это празднование, хотя не получала какого-либо приглашения. Столик знаменитостей находился не в центре, а немного в стороне. Примадонна радостно отреагировала по этому поводу, потому что она, наконец, может спокойно посидеть в уголке.