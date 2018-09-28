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Учёные предупредили об опасности для людей и роботов высадки на Деймосе

Научные сотрудники ИКИ РАН и МФТИ предупредили учёных об опасности для людей и роботов высадки на Деймосе, спутнике Марса, из-за плотных облаков из пылевой плазмы. Она представляет собой ионизированный газ с пылинками, образовывающимися в плазме либо проникающими в неё извне.
Учёные предупредили об опасности для людей и роботов высадки на Деймосе

Исследователи рассмотрели на фотоснимках поверхности Деймоса тонкие пылевые слои и перемолотые частицы метеоритов. Данная смесь с лёгкостью электризуется под воздействием плазмы солнечного ветра, из-за чего отталкивается от поверхности и достигает небольших высот. Поскольку притяжение Деймоса слабее такового Луны, упомянутая пыль без труда поднимается при минимальных возмущениях. В данном случае высадка на спутнике Марса опасна как для космонавтов, так и для роботов, поскольку это приведёт к образованию плотного пылевого облака с неизвестными для современных учёных свойствами.

Вышесказанное специалисты в равной степени относят и ко второму спутнику Марса – Фобосу.


 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 02:00

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