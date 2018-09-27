Первое блокчейн-государство Децентурион бизнесмена Николая Евдокимова активно развивается в Китае

Дэнг Фэйджи, как министр торговли Децентуриона, будет работать в направлении развития внутреннего маркета, привлечения инвестиций, а также продвижения стартапов. Ранее Дэнг занимался крупными инвестициями в объекты недвижимости, акции, а также в криптовалюты. К тому же, он является экспертом в отношении инвестиций в активы, которые были недооценены.Блокчейн-государство Децентурион стало первым в мире. Взаимоотношения его участников находятся в одной базе данных. Экономическая сфера государства имеет основы демократии, законодательство зафиксировано на блокчейне.Консультант парламента Великобритании Хелен Дисней, которая занимается блокчейн-экономикой, отметила, что процессы без посредников проходят очень быстро. Человек, у которого появилась новаторская идея, может поделиться ею в сообществе и сразу получить деньги на осуществление задуманного. Дисней добавила, что проект российского бизнесмена открыл абсолютно новые возможности для человечества.