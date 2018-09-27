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Первое блокчейн-государство Децентурион бизнесмена Николая Евдокимова активно развивается в Китае

Впервые в мировой практике, бизнесменом из России Николаем Евдокимовым, было создано блокчейн-государство Децентурион. Теперь государство активно развивается в Китае. Основатель инвестиционного фонда Trump Capital, а также руководитель блокчейн-сообщества China Blockchain Alliance Дэнг Фэйджи получил должность главы Министерства торговли государства Децентурион в Китае. Подробнее об этом можно прочитать тут газета. ru.
Первое блокчейн-государство Децентурион бизнесмена Николая Евдокимова активно развивается в Китае

Дэнг Фэйджи, как министр торговли Децентуриона, будет работать в направлении развития внутреннего маркета, привлечения инвестиций, а также продвижения стартапов. Ранее Дэнг занимался крупными инвестициями в объекты недвижимости, акции, а также в криптовалюты. К тому же, он является экспертом в отношении инвестиций в активы, которые были недооценены.

Блокчейн-государство Децентурион стало первым в мире. Взаимоотношения его участников находятся в одной базе данных. Экономическая сфера государства имеет основы демократии, законодательство зафиксировано на блокчейне.

Консультант парламента Великобритании Хелен Дисней, которая занимается блокчейн-экономикой, отметила, что процессы без посредников проходят очень быстро. Человек, у которого появилась новаторская идея, может поделиться ею в сообществе и сразу получить деньги на осуществление задуманного. Дисней добавила, что проект российского бизнесмена открыл абсолютно новые возможности для человечества.


 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:27

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