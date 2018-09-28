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Ученые: Колебания темной материи в космосе изменились за миллиарды лет
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Ученые создали самую обширную карту распределения материи Вселенной

Чтобы создать самую обширную карту материи Вселенной, ученые использовали детальное имитационное моделирование изображений, которые получены с помощью Hyper Suprime-Cam. Это широкоугольная камера, которой оборудован телескоп Hubble.
Ученые создали самую обширную карту распределения материи Вселенной

Вселенная расширилась за 14 миллиардов лет и представляет сейчас лоскутный пейзаж, состоящий из темных материй и галактик. Разделенные пустотами и под действием силы тяжести, они образуют с другими совокупностями материй более пестрые и кучные объединения. Поступающий от далеких галактик свет, преломляется силой тяжести других веществ, встречающихся на пути. Это приводит к искажению видимых в телескоп звездных образований. Такое явление получило название - слабое гравитационное линзирование. При этом внутри данных искажений содержатся большие объемы информации, исследуемой учеными для лучшего понятия распределения материи во Вселенной.

Также на искажения могут влиять такие факторы, как атмосфера или особенности используемого телескопа. Для исключения всех возможных помех и создания полной карты, ученые применили имитационное детальное моделирование изображений, которые получены посредством Hyper Suprime-Cam. Данные симуляции позволяют править отдельные формы темных материй и галактик. Также появляется возможность изучения эволюции галактик и окружающего темного вещества, не исключая и Млечный Путь.


 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 01:00

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