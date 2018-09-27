«Деффчонки»: Звезда сериала Галина Боб подозревается в употреблении наркотиков

Актриса своими ушами слышала разговор молодой мамы и её дочери. В нём шла речь о том, что на данном курорте отдыхает актриса, которую можно увидеть на взрослых дискотеках под воздействием запрещённых веществ. Так как в данном отеле отдыхала только одна звезда российского кино, то Галина Боб приняла эти слова на свой счёт. Она искренне возмутилась таким необоснованным высказыванием в свой адрес.«Мне очень жаль людей считающих, что веселиться можно только под «кайфом», - написала на своей странице звезда сериала Галина Боб. Подписчики поспешили поддержать свою «Деффчонку» и посоветовали ей пропускать мимо ушей подобные сплетни.