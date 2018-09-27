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«Деффчонки»: Звезда сериала Галина Боб подозревается в употреблении наркотиков

Звезда телесериала «Деффчонки» Галина Боб, находясь на отдыхе в Турции, услышала «новость», в которой она подозревается в употреблении наркотиков.
«Деффчонки»: Звезда сериала Галина Боб подозревается в употреблении наркотиков

Актриса своими ушами слышала разговор молодой мамы и её дочери. В нём шла речь о том, что на данном курорте отдыхает актриса, которую можно увидеть на взрослых дискотеках под воздействием запрещённых веществ. Так как в данном отеле отдыхала только одна звезда российского кино, то Галина Боб приняла эти слова на свой счёт. Она искренне возмутилась таким необоснованным высказыванием в свой адрес.

«Мне очень жаль людей считающих, что веселиться можно только под «кайфом», - написала на своей странице звезда сериала Галина Боб. Подписчики поспешили поддержать свою «Деффчонку» и посоветовали ей пропускать мимо ушей подобные сплетни.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Вчера, 23:59

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