«Одной христианкой больше»: Татьяна Навка стала крестной матерью в храме Вены

Российская спортсменка на странице Instagram опубликовала снимок, на котором видно, что она стоит рядом со святым отцом Василием. Она поделилась с поклонниками таким радостным событием. В своих комментариях Татьяна Навка отметила, что у нее есть крестная дочь. Спортсменка отметила, что одной христианкой теперь стало больше. В свою очередь знаменитость не уточнила, кто именно попросил ее участвовать в данном священном таинстве. Фигуристка вынуждена была прилететь в Вену, вследствие того, что именно там была организована служба в храме.Снимок Татьяны Навки за довольно короткое время оценили свыше 23 000 пользователей Сети. Многие поклонники порадовались за спортсменку, поздравив её с данным важным событием. Прочие стали критиковать знаменитость за выбранный ею наряд. Спортсменка посетила храм в белом платье в сеточку и просвечивающимися рукавами.