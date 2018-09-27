Экс-участник «Дома-2» Глеб Жемчугов обозвал Ирину Пинчук «эскортницей»

«Не, мне потенциальная эскортница не нужна!» - во всеуслышание заявил Глеб Жемчугов.

«За маты я переписывал третью главу из Нового Завета. Однако сначала прочитал книжку об истории русского мата. Плюс за недельную активность в группе наставники подарили мне Ветхий Завет, его я тоже успел усвоить. Тема мата - это вообще бесовщина. Если ты материшься, значит, ты богохульствуешь и оскорбляешь божественные силы. Я сейчас с этим борюсь, хотя у меня нецензурные слова иногда проскальзывают, но в дальнейшем хочу избавиться от них вообще. Учитывая то, какую литературу я прочитал и информацию, которую получил, я понял, что мат мне не нужен», - поделился со своими преданными поклонниками Глеб Жемчугов.

«Здесь и без средств связи дается очень много информации, у нас совершенно нет времени, в которое мы ничего не делаем. Тут режим, и с утра до вечера ты находишься в разноплановом коллективе. Всех людей объединяет одна проблема, и каждый рассказывает свою историю. Ни один гаджет не дает такого количества знаний, которое ты получаешь во время дружественного общения», - подчеркнул экс-участник телепроекта «Дом-2».

«Каждую субботу в церкви проходит творческий вечер, на котором я должен был выступать с двумя песнями. На мою радость ребятам понравилось, и у меня получился мини-сольный концерт. Даже спрашивали потом: «Глеб, почему ты до сих пор не в телевизоре?» А я считаю, что наркоманы не должны быть в телевизоре», - отметил бывший участник телестройки «Дом-2».

«У меня нет негатива к Валере. Просто я когда-то совершал похожие ошибки, и только после ухода супруги Ольги понял, что ее и семью мне никто не заменит. Валера тоже это когда-нибудь поймет, но может быть уже слишком поздно. Я не на стороне Таты, но поддерживаю ее в этой ситуации», - заявил экс-участник «Дома-2» Глеб Жемчугов преданным поклонникам реалити-шоу «Дом-2».

«Мы с Олей прекрасно понимаем друг друга, на связи каждый день по поводу ребенка. Так и должно быть после развода, я считаю это нормальным. Сейчас мы с сыном у моих родителей. Находимся здесь уже полтора месяца, путешествуем, ходим за грибами. Признаться, я давно не был так счастлив», - поделился с верными фанатами экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Глеб Жемчугов.



Ни для кого не является секретом, что поставивший точку в отношениях с Ольгой Ветер, Глеб Жемчугов по-прежнему не спешит заводить новый роман. Только несколько недель назад экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» решился на поиски той единственной, которая в дальнейшем станет его супругой и матерью еще одного его наследника.Как стало известно, бывший участник телепроекта «Дом-2» не слишком требовательный в выборе спутницы жизни. К требованиям Глеба Жемчугова можно отнести только то, что его потенциальная возлюбленная должна быть брюнеткой с очень красивой и выразительной пятой точкой. И такая, как выяснилось, уже нашлась.Многочисленные преданные поклонники Глеба Жемчугова посоветовали экс-участнику реалити-шоу «Дом-2» присмотреться к одной из самых ярких и рейтинговых девушек телепроекта – к Ирине Пинчук. Правда сам мужчина весьма резко прямо-таки «отшил» подобную претендентку на его руку и сердце.По словам экс-звезды прославленной телестройки «Дом-2», отношения с потенциальной эскортницей никогда не входили в его планы. А Ирина Пинчук, по мнению Глеба Жемчугова, лишь в шаге от того, чтобы начать зарабатывать себе на жизнь подобным способом.Стоит напомнить, что бывший участник реалити-шоу «Дом-2» недавно проходил лечение от наркотической зависимости. Долгий период времени Глебу Жемчугову удавалось скрывать свои пагубные привычки, однако в итоге, с помощью близких друзей, семьи и музыкального продюсера телезнаменитости Тимура Гарафутдинова мужчину отправили в реабилитационный центр.По словам Глеба Жемчугова, одной из первых его проблем, за что его неоднократно наказывали, было сквернословие.Как и многих других зависимых людей, бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» в реабилитационном центре лишили средств связи с внешним миром. Долгое время Глеб Жемчугов даже не пользовался своим мобильным телефоном.Не секрет, что Глеб Жемчугов уже довольно долго занимается музыкой, поэтому постоянно пишет новые тексты песен. По словам экс-звезды реалити-шоу «Дом-2», для творчества ему не нужны никакие стимуляторы, ведь вся его музыка идет из души.Оказывается, что даже во время пребывания в реабилитационном центре Глеб писал новые музыкальные композиции.Заметим, что в конце прошлого года Глеб Жемчугов попался на вождении машины в нетрезвом состоянии. Безответственность телезнаменитости привела к тому, что мужчина устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало несколько дорогостоящих автомобилей.Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» даже арестовали на десять суток. Вероятней всего, что именно эта не совсем приятная история и послужила тому, что 30-летний мужчина согласился пройти курс лечения в реабилитационном центре.Напомним, что у Глеба Жемчугова есть сын, которого зовут Миша. Мальчика подарила телезнаменитости теперь уже бывшая его супруга Ольга Ветер. Молодые люди познакомились на скандальном телепроекте «Дом-2». Как бы там ни было, но после того, как парочка отправилась за Периметр и начали самостоятельно жить вне телестройки, их семейная жизнь стала сходить на нет.Правда бывшим влюбленным все-таки удалось сохранить дружеские отношения ради общего наследника. Глеб Жемчугов довольно часто видит Мишу и проводит с мальчиком очень много времени, а также помогает матери сына финансово. Известно, что Ольге Ветер даже не пришлось обращаться в суд для того, чтобы взыскать с бывшего мужа алименты на наследника.Как стало известно, несмотря на то, что Глеб Жемчугов уже давно не является участником реалити-шоу «Дом-2», 30-летний мужчина по-прежнему следит за событиями, которые происходят на скандальной телестройке. Недавно экс-звезда телепроекта весьма эмоционально отреагировал на новость о том что Валерий Блюменкранц изменил своей еще законной супруге Тате Абрамсон.Глеб осудил действующего участника «Дома-2» за то, что он своими ущербными действиями попросту разрушил свою семью. По словам Жемчугова, он и сам когда-то очень давно умудрился наделать очень много похожих ошибок, за которые ему по-прежнему невыносимо стыдно.На сегодняшний день, по словам Глеба, он абсолютно чист и не употребляет запрещенных препаратов больше четырех месяцев. Жемчугов уверено заявляет, что к прошлой жизни больше никогда не вернется.Сейчас бывший участник телепроекта «Дом-2» работает ведущим мероприятий, различных корпоративов и свадеб, а все свое свободное время 30-летний мужчина посвящает близким и родным людям. По словам Жемчугова, его единственный наследник просто-таки обожает звездного папочку. В свою очередь сам Глеб по-прежнему старается делать все возможное и невозможное для того, чтобы общаться с бывшей возлюбленной максимально хорошо ради будущего их общего малыша.