Экс-участник «Дома-2» Глеб Жемчугов обозвал Ирину Пинчук «эскортницей»
Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Глеб Жемчугов оскорбил эпатажную брюнетку Ирину Пинчук.
Ни для кого не является секретом, что поставивший точку в отношениях с Ольгой Ветер, Глеб Жемчугов по-прежнему не спешит заводить новый роман. Только несколько недель назад экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» решился на поиски той единственной, которая в дальнейшем станет его супругой и матерью еще одного его наследника.
Как стало известно, бывший участник телепроекта «Дом-2» не слишком требовательный в выборе спутницы жизни. К требованиям Глеба Жемчугова можно отнести только то, что его потенциальная возлюбленная должна быть брюнеткой с очень красивой и выразительной пятой точкой. И такая, как выяснилось, уже нашлась.
Многочисленные преданные поклонники Глеба Жемчугова посоветовали экс-участнику реалити-шоу «Дом-2» присмотреться к одной из самых ярких и рейтинговых девушек телепроекта – к Ирине Пинчук. Правда сам мужчина весьма резко прямо-таки «отшил» подобную претендентку на его руку и сердце.
По словам экс-звезды прославленной телестройки «Дом-2», отношения с потенциальной эскортницей никогда не входили в его планы. А Ирина Пинчук, по мнению Глеба Жемчугова, лишь в шаге от того, чтобы начать зарабатывать себе на жизнь подобным способом.
Стоит напомнить, что бывший участник реалити-шоу «Дом-2» недавно проходил лечение от наркотической зависимости. Долгий период времени Глебу Жемчугову удавалось скрывать свои пагубные привычки, однако в итоге, с помощью близких друзей, семьи и музыкального продюсера телезнаменитости Тимура Гарафутдинова мужчину отправили в реабилитационный центр.
По словам Глеба Жемчугова, одной из первых его проблем, за что его неоднократно наказывали, было сквернословие.
Как и многих других зависимых людей, бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» в реабилитационном центре лишили средств связи с внешним миром. Долгое время Глеб Жемчугов даже не пользовался своим мобильным телефоном.
Не секрет, что Глеб Жемчугов уже довольно долго занимается музыкой, поэтому постоянно пишет новые тексты песен. По словам экс-звезды реалити-шоу «Дом-2», для творчества ему не нужны никакие стимуляторы, ведь вся его музыка идет из души.
Оказывается, что даже во время пребывания в реабилитационном центре Глеб писал новые музыкальные композиции.
Заметим, что в конце прошлого года Глеб Жемчугов попался на вождении машины в нетрезвом состоянии. Безответственность телезнаменитости привела к тому, что мужчина устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало несколько дорогостоящих автомобилей.
Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» даже арестовали на десять суток. Вероятней всего, что именно эта не совсем приятная история и послужила тому, что 30-летний мужчина согласился пройти курс лечения в реабилитационном центре.
Напомним, что у Глеба Жемчугова есть сын, которого зовут Миша. Мальчика подарила телезнаменитости теперь уже бывшая его супруга Ольга Ветер. Молодые люди познакомились на скандальном телепроекте «Дом-2». Как бы там ни было, но после того, как парочка отправилась за Периметр и начали самостоятельно жить вне телестройки, их семейная жизнь стала сходить на нет.
Правда бывшим влюбленным все-таки удалось сохранить дружеские отношения ради общего наследника. Глеб Жемчугов довольно часто видит Мишу и проводит с мальчиком очень много времени, а также помогает матери сына финансово. Известно, что Ольге Ветер даже не пришлось обращаться в суд для того, чтобы взыскать с бывшего мужа алименты на наследника.
Как стало известно, несмотря на то, что Глеб Жемчугов уже давно не является участником реалити-шоу «Дом-2», 30-летний мужчина по-прежнему следит за событиями, которые происходят на скандальной телестройке. Недавно экс-звезда телепроекта весьма эмоционально отреагировал на новость о том что Валерий Блюменкранц изменил своей еще законной супруге Тате Абрамсон.
Глеб осудил действующего участника «Дома-2» за то, что он своими ущербными действиями попросту разрушил свою семью. По словам Жемчугова, он и сам когда-то очень давно умудрился наделать очень много похожих ошибок, за которые ему по-прежнему невыносимо стыдно.
На сегодняшний день, по словам Глеба, он абсолютно чист и не употребляет запрещенных препаратов больше четырех месяцев. Жемчугов уверено заявляет, что к прошлой жизни больше никогда не вернется.
Сейчас бывший участник телепроекта «Дом-2» работает ведущим мероприятий, различных корпоративов и свадеб, а все свое свободное время 30-летний мужчина посвящает близким и родным людям. По словам Жемчугова, его единственный наследник просто-таки обожает звездного папочку. В свою очередь сам Глеб по-прежнему старается делать все возможное и невозможное для того, чтобы общаться с бывшей возлюбленной максимально хорошо ради будущего их общего малыша.
Ни для кого не является секретом, что поставивший точку в отношениях с Ольгой Ветер, Глеб Жемчугов по-прежнему не спешит заводить новый роман. Только несколько недель назад экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» решился на поиски той единственной, которая в дальнейшем станет его супругой и матерью еще одного его наследника.
Как стало известно, бывший участник телепроекта «Дом-2» не слишком требовательный в выборе спутницы жизни. К требованиям Глеба Жемчугова можно отнести только то, что его потенциальная возлюбленная должна быть брюнеткой с очень красивой и выразительной пятой точкой. И такая, как выяснилось, уже нашлась.
Многочисленные преданные поклонники Глеба Жемчугова посоветовали экс-участнику реалити-шоу «Дом-2» присмотреться к одной из самых ярких и рейтинговых девушек телепроекта – к Ирине Пинчук. Правда сам мужчина весьма резко прямо-таки «отшил» подобную претендентку на его руку и сердце.
По словам экс-звезды прославленной телестройки «Дом-2», отношения с потенциальной эскортницей никогда не входили в его планы. А Ирина Пинчук, по мнению Глеба Жемчугова, лишь в шаге от того, чтобы начать зарабатывать себе на жизнь подобным способом.
«Не, мне потенциальная эскортница не нужна!» - во всеуслышание заявил Глеб Жемчугов.
Стоит напомнить, что бывший участник реалити-шоу «Дом-2» недавно проходил лечение от наркотической зависимости. Долгий период времени Глебу Жемчугову удавалось скрывать свои пагубные привычки, однако в итоге, с помощью близких друзей, семьи и музыкального продюсера телезнаменитости Тимура Гарафутдинова мужчину отправили в реабилитационный центр.
По словам Глеба Жемчугова, одной из первых его проблем, за что его неоднократно наказывали, было сквернословие.
«За маты я переписывал третью главу из Нового Завета. Однако сначала прочитал книжку об истории русского мата. Плюс за недельную активность в группе наставники подарили мне Ветхий Завет, его я тоже успел усвоить. Тема мата - это вообще бесовщина. Если ты материшься, значит, ты богохульствуешь и оскорбляешь божественные силы. Я сейчас с этим борюсь, хотя у меня нецензурные слова иногда проскальзывают, но в дальнейшем хочу избавиться от них вообще. Учитывая то, какую литературу я прочитал и информацию, которую получил, я понял, что мат мне не нужен», - поделился со своими преданными поклонниками Глеб Жемчугов.
Как и многих других зависимых людей, бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» в реабилитационном центре лишили средств связи с внешним миром. Долгое время Глеб Жемчугов даже не пользовался своим мобильным телефоном.
«Здесь и без средств связи дается очень много информации, у нас совершенно нет времени, в которое мы ничего не делаем. Тут режим, и с утра до вечера ты находишься в разноплановом коллективе. Всех людей объединяет одна проблема, и каждый рассказывает свою историю. Ни один гаджет не дает такого количества знаний, которое ты получаешь во время дружественного общения», - подчеркнул экс-участник телепроекта «Дом-2».
Не секрет, что Глеб Жемчугов уже довольно долго занимается музыкой, поэтому постоянно пишет новые тексты песен. По словам экс-звезды реалити-шоу «Дом-2», для творчества ему не нужны никакие стимуляторы, ведь вся его музыка идет из души.
Оказывается, что даже во время пребывания в реабилитационном центре Глеб писал новые музыкальные композиции.
«Каждую субботу в церкви проходит творческий вечер, на котором я должен был выступать с двумя песнями. На мою радость ребятам понравилось, и у меня получился мини-сольный концерт. Даже спрашивали потом: «Глеб, почему ты до сих пор не в телевизоре?» А я считаю, что наркоманы не должны быть в телевизоре», - отметил бывший участник телестройки «Дом-2».
Заметим, что в конце прошлого года Глеб Жемчугов попался на вождении машины в нетрезвом состоянии. Безответственность телезнаменитости привела к тому, что мужчина устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало несколько дорогостоящих автомобилей.
Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» даже арестовали на десять суток. Вероятней всего, что именно эта не совсем приятная история и послужила тому, что 30-летний мужчина согласился пройти курс лечения в реабилитационном центре.
Напомним, что у Глеба Жемчугова есть сын, которого зовут Миша. Мальчика подарила телезнаменитости теперь уже бывшая его супруга Ольга Ветер. Молодые люди познакомились на скандальном телепроекте «Дом-2». Как бы там ни было, но после того, как парочка отправилась за Периметр и начали самостоятельно жить вне телестройки, их семейная жизнь стала сходить на нет.
Правда бывшим влюбленным все-таки удалось сохранить дружеские отношения ради общего наследника. Глеб Жемчугов довольно часто видит Мишу и проводит с мальчиком очень много времени, а также помогает матери сына финансово. Известно, что Ольге Ветер даже не пришлось обращаться в суд для того, чтобы взыскать с бывшего мужа алименты на наследника.
Как стало известно, несмотря на то, что Глеб Жемчугов уже давно не является участником реалити-шоу «Дом-2», 30-летний мужчина по-прежнему следит за событиями, которые происходят на скандальной телестройке. Недавно экс-звезда телепроекта весьма эмоционально отреагировал на новость о том что Валерий Блюменкранц изменил своей еще законной супруге Тате Абрамсон.
Глеб осудил действующего участника «Дома-2» за то, что он своими ущербными действиями попросту разрушил свою семью. По словам Жемчугова, он и сам когда-то очень давно умудрился наделать очень много похожих ошибок, за которые ему по-прежнему невыносимо стыдно.
«У меня нет негатива к Валере. Просто я когда-то совершал похожие ошибки, и только после ухода супруги Ольги понял, что ее и семью мне никто не заменит. Валера тоже это когда-нибудь поймет, но может быть уже слишком поздно. Я не на стороне Таты, но поддерживаю ее в этой ситуации», - заявил экс-участник «Дома-2» Глеб Жемчугов преданным поклонникам реалити-шоу «Дом-2».
На сегодняшний день, по словам Глеба, он абсолютно чист и не употребляет запрещенных препаратов больше четырех месяцев. Жемчугов уверено заявляет, что к прошлой жизни больше никогда не вернется.
Сейчас бывший участник телепроекта «Дом-2» работает ведущим мероприятий, различных корпоративов и свадеб, а все свое свободное время 30-летний мужчина посвящает близким и родным людям. По словам Жемчугова, его единственный наследник просто-таки обожает звездного папочку. В свою очередь сам Глеб по-прежнему старается делать все возможное и невозможное для того, чтобы общаться с бывшей возлюбленной максимально хорошо ради будущего их общего малыша.
«Мы с Олей прекрасно понимаем друг друга, на связи каждый день по поводу ребенка. Так и должно быть после развода, я считаю это нормальным. Сейчас мы с сыном у моих родителей. Находимся здесь уже полтора месяца, путешествуем, ходим за грибами. Признаться, я давно не был так счастлив», - поделился с верными фанатами экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Глеб Жемчугов.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:12