Смартфон Oppo Find X станет первым гаджетом с оперативной памятью в 10 ГБ

Были предположения, что смартфон с такой памятью выпустит Vivo, но по результатам сайта TENNA - Oppo Find X станет первым. Модель оснащена 3D-системой разблокировки по лицу, 6,4-дюймовым экраном и топовым чипсетом.В Российской Федерации в продаже имеются смартфоны данной марки с памятью в 8 ГБ. Стоит такой гаджет около 70 тысяч рублей, во сколько будет оценён Oppo Find X с 10 ГБ памятью пока неизвестно.