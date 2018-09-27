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Смартфон Oppo Find X станет первым гаджетом с оперативной памятью в 10 ГБ

На сайте китайской государственной организации TENNA появилась страница нового смартфона Oppo Find X. Главное преимущество данного гаджета – увеличение оперативной памяти до 10 ГБ.
Смартфон Oppo Find X станет первым гаджетом с оперативной памятью в 10 ГБ

Были предположения, что смартфон с такой памятью выпустит Vivo, но по результатам сайта TENNA - Oppo Find X станет первым. Модель оснащена 3D-системой разблокировки по лицу, 6,4-дюймовым экраном и топовым чипсетом.

В Российской Федерации в продаже имеются смартфоны данной марки с памятью в 8 ГБ. Стоит такой гаджет около 70 тысяч рублей, во сколько будет оценён Oppo Find X с 10 ГБ памятью пока неизвестно.


 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 23:30

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