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Актриса «Глухаря» Виктория Тарасова удивила новым цветом волос

Актриса детективного телесериала «Глухарь» Виктория Тарасова, воплотившая на экране майора Зимину, удивила новым цветом волос. На перемены во внешности она решилась ради нового проекта.
Актриса «Глухаря» Виктория Тарасова удивила новым цветом волос

Виктория Тарасова предстала на фото в Instagram не с привычными для поклонников рыжими волосами, а с чёрными. В посте к снимку актриса отметила, что от природы она – брюнетка, и вернуться к родному цвету волос её вынудила любовь к искусству.

Фолловеры в комментариях продемонстрировали различное отношение к переменам во внешности своего кумира: кому-то новый цвет волос понравился, другим – нет. Однако всё равно 47-летняя звезда «Глухаря» получила множество лестных отзывов о себе и своём актёрском мастерстве.


 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 06:30

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