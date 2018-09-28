Актриса «Глухаря» Виктория Тарасова удивила новым цветом волос

Виктория Тарасова предстала на фото в Instagram не с привычными для поклонников рыжими волосами, а с чёрными. В посте к снимку актриса отметила, что от природы она – брюнетка, и вернуться к родному цвету волос её вынудила любовь к искусству.Фолловеры в комментариях продемонстрировали различное отношение к переменам во внешности своего кумира: кому-то новый цвет волос понравился, другим – нет. Однако всё равно 47-летняя звезда «Глухаря» получила множество лестных отзывов о себе и своём актёрском мастерстве.