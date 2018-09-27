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НЛО попал на видео при прямой трансляции МКС

Уфолог Скотт Уоринг выставил в социальную сеть фрагмент видео прямой трансляции с МКС, на котором он запечатлел момент полёта НЛО. Идут активные споры по поводу выдвинутой версии автора ролика.

НЛО попал на видео при прямой трансляции МКС


Всемирно известный уфолог Скотт Уоринг проводил запись прямой трансляции с Международной космической станции. На видео он увидел, что недалеко от станции пролетает космический аппарат не земного происхождения. Уоринг утверждает, что имея огромный опыт, он с уверенностью может заявить, что это инопланетный корабль пришельцев, а не космический мусор. После скриншота экрана исследователь более детально рассмотрел неопознанный объект и убедился в своей правоте.

Скотт Уоринг согласен с тем, что видео необходимо изучить более тщательно независимыми экспертами, но уже сейчас он уверен в том, что это внеземная цивилизация продемонстрировала себя во время прямой трансляции с МКС. Видео было выставлено недавно, поэтому комментариев пользователей пока совсем мало, но активные споры идут уже сейчас.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:37

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