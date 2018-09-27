НЛО попал на видео при прямой трансляции МКС

Всемирно известный уфолог Скотт Уоринг проводил запись прямой трансляции с Международной космической станции. На видео он увидел, что недалеко от станции пролетает космический аппарат не земного происхождения. Уоринг утверждает, что имея огромный опыт, он с уверенностью может заявить, что это инопланетный корабль пришельцев, а не космический мусор. После скриншота экрана исследователь более детально рассмотрел неопознанный объект и убедился в своей правоте.Скотт Уоринг согласен с тем, что видео необходимо изучить более тщательно независимыми экспертами, но уже сейчас он уверен в том, что это внеземная цивилизация продемонстрировала себя во время прямой трансляции с МКС. Видео было выставлено недавно, поэтому комментариев пользователей пока совсем мало, но активные споры идут уже сейчас.